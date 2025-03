Mark Carney, noul prim-ministru al Canadei. Care sunt prioritățile liberalului

Mark Carney, cunoscut ca un expert în sectorul bancar și cu o vastă experiență în conducerea instituțiilor financiare guvernamentale în perioade de criză, a câștigat duminică competiția pentru a-l succeda pe Justin Trudeau la conducerea Partidului Liberal.

„America nu este Canada. Iar Canada nu va fi niciodată, niciodată, parte a Americii (n.r. - a Statelor Unite), în niciun fel, sub nicio formă. Nu am cerut această luptă, dar canadienii sunt întotdeauna pregătiţi atunci când altcineva aruncă mănuşile”, a declarat acesta, în cadrul discursului său.

Membrii Partidului Liberal, aflat la guvernare în Canada, l-au ales pe Mark Carney în primul tur de scrutin, duminică, într-un centru de convenții din Ottawa, situat aproape de Parliament Hill. Carney va prelua oficial funcția de al 24-lea prim-ministru al Canadei în cadrul unei ceremonii de depunere a jurământului, ce va avea loc în următoarele zile.

Politica din Canada a fost influențată de revenirea lui Donald Trump la putere în Statele Unite, iar pentru prima dată în ultimii ani, Partidul Liberal aflat la guvernare înregistrează o ascensiune. Una dintre primele sale decizii va fi să analizeze necesitatea unor alegeri anticipate, având în vedere tensiunile comerciale. Carney a descris măsurile tarifare impuse de Trump ca fiind o „provocare economică și suverană”.

