Monden

Maria Dragomiroiu, recunoscătoare că a fost părăsită de tatăl copiilor

Maria Dragomiroiu
Maria Dragomiroiu a povestit la un podcast faptul că este recunoscătoare că a fost părăsită de tatăl copiilor ei. Aceasta a spus că abia apoi a avut ocazia să fie fericită.

Maria Dragomiriu, fără regrete

Cântăreața de muzică populară a explicat faptul că relația dintre ea și tatăl copiilor s-a stricat destul de repede. Mai exact, deși se aflau la început de drum, bărbatul se pare că s-a îndrăgostit de altă persoană și a plecat. Dacă la acel moment a existat suferință, ulterior, Maria Dragomiroiu și-a dat seama că totul s-a întâmplat pentru binele ei.

”Tatăl copiilor ne-a părăsit, s-a îndrăgostit de cineva și ne-a părăsit. Dar mie mi-a făcut un bine și i-am mulțumit pe parcurs. Pentru că acesta a fost un dar de la Dumnezeu spun eu”, a spus solista.

Ce le sfătuiește pe femei

De altfel, artista are și un sfat pentru doamne. Maria Dragomiroiu spune că nicio femeie nu trebuie să stea cu mâna întinsă la bărbatul ei. ”Și spun oricărei femei: niciodată să nu stea cu mâna întinsă să ceară bani pentru o perecehe de chiloți sau de ciorapi.

Nu te umili în fața unui bărbat. Nicio muncă nu este umilință. Munca nu este umilitoare! Că speli o scară de bloc, că faci orice, să ai banul tău și să nu depinzi de soțul tău”, a adăugat ea.

Ea a fost principalul întreținător al familiei

Desigur că în ceea ce o privește lucrurile au stat diferit. Asta pentru că interpreta a început să cânte de când era tânără, deci a început să câștige bani tot de pe atunci. ”La mine nu a fost cazul că la mine nu s-a vrut. Eu eram cea care muncea, doar eu”, a mai spus aceasta. Artista a povestit în alte ocazii cât de cumplită a fost căsătoria cu primul soț.

A îndurat chiar și bătăi de la el și tratamente îngrozitoare. În cele din urmă s-a separat de el și acum este căsătorită de peste 30 de ani cu Bebe. Cei doi sunt extrem de fericiți împreună, iar bărbatul a înfiat copiii artistei.

