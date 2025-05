Social Tezaur de neprețuit. Descoperirea care rescrie istoria epocii fierului







Marele Tezaur Baddow, o colecție extraordinară cu monede din aur fără egal, reprezintă o descoperire memorabilă în istoria arheologiei britanice. Această comoară „unică” în lume oferă perspective fără precedent asupra unei epoci cruciale din istoria britanică.

Marele Tezaur Baddow, considerat cel mai mare depozit de monede de aur

Autoritățile britanice au anunțat recent descoperirea unui tezaur de monede din Epoca Fierului, o descoperire fără precedent. Această colecție remarcabilă, denumită Marele Tezaur Baddow, este considerată „o descoperire epocală” în analele arheologiei britanice.

Acest tezaur „unic” oferă o perspectivă inedită asupra unei perioade esențiale din istoria Marii Britanii, când triburile indigene au trecut de la utilizarea monedelor celtice la fabricarea propriilor monede regionale. Această tranziție a avut loc în contextul unor tulburări semnificative, inclusiv a celei de-a doua invazii a lui Iulius Cezar în Marea Britanie, în anul 54 î.Hr.

Arheologii cred că numărul mare de monede de aur sugerează un posibil conflict între triburile vecine Trinovantes și Catuvellauni. Aceasta ar putea indica faptul că tezaurul a fost destinat plății unui tribut către Iulius Cezar.

De ce este atât de importantă descoperirea

Claire Willetts, administratorul Muzeului din Chelmsford, vorbește despre semnificația tezaurului, menționând că reprezintă primele dovezi arheologice ce susțin relatările romane despre conflictele dintre grupurile din Epoca Fierului.

Descoperirea realizată pe teritoriul tradițional al trinovantienilor ar putea sugera migrarea triburilor spre vest, în concordanță cu tulburările înregistrate în timpul campaniilor lui Caesar.

Consilierul municipal din Chelmsford, Jennie Lardge, a explicat de ce este atât de importantă descoperirea locală a Marelui Tezaur Baddow.

„Nu se știu prea multe despre istoria epocii fierului din Chelmsford, iar tezaurul de la Great Baddow ne ajută să umplem unele dintre lacunele din înregistrările arheologice ale acestei perioade”, a declarat Jennie Lardge.

Marele Tezaur Baddow este la Muzeul din Chelmsford

Muzeul a obținut comoara datorită unui grant semnificativ de la The National Lottery Heritage Fund, precum și prin contribuțiile Chelmsford City Council, Friends of Chelmsford Museums, Essex Society for Archaeology and History, Essex Heritage Trust, Council for British Archaeology East și Essex Numismatics Society.

„Suntem încântați și recunoscători că, datorită jucătorilor Loteriei Naționale, această descoperire arheologică importantă va rămâne în Chelmsford, fiind expusă publică la muzeu din vara anului 2026”, a mai transmis consilierul municipal.

Lori Rogerson, ofițerul de legătură cu descoperirile, anticipează reacția publicului: „În anii următori, vizitatorii care vor vedea tezaurul la Muzeul din Chelmsford vor fi uimiți de dimensiunea și conținutul său de aur și vor fi determinați să pună întrebări precum: «Cine deținea o astfel de colecție mare de monede prețioase?» și «De ce a fost pus în pământ, pentru a nu i se mai returna niciodată?»”, se arată în mesajul transmis de către Chelmsford City Council, pe social media.