Ciolacu, mesaj ferm pentru delegația SUA: România a îndeplinit toate criteriile pentru Visa Waiver







Marcel Ciolacu a întâmpinat astăzi, la Palatul Victoria, delegația Congresului Statelor Unite, condusă de Vern Buchanan, președintele Parteneriatului pentru Democrație al Camerei Reprezentanților.

Marcel Ciolacu: România e interesată de consolidarea relaţiei bilaterale cu SUA

Conform unui comunicat de presă emis marți de Guvern, premierul Marcel Ciolacu a considerat vizita delegației Congresului SUA ca o oportunitate de a întări dialogul dintre România și Congresul american. De asemenea, el a subliniat importanța de a prezenta o imagine clară și onestă a relației dintre România și Statele Unite.

„Între România şi Statele Unite ale Americii sunt relaţii de fond, atât pe latura strategică, cât şi economică. România este interesată de consolidarea, în continuare, a relaţiei bilaterale excelente cu SUA şi cu reprezentanţii Congresului, instituţie cu rol activ pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic România-SUA”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu, despre necesitatea unui Parteneriat transatlantic robust

În cadrul analizei situației globale actuale, prim-ministrul Marcel Ciolacu a evidențiat importanța unui Parteneriat transatlantic solid.

„SUA rămân un aliat indispensabil în asigurarea securității în Europa. România este și va rămâne un pilon al coeziunii transatlantice pe Flancul Estic al NATO, cel mai apropiat, activ și predictibil aliat al Statelor Unite din regiunea Mării Negre.

Parteneriatul transatlantic robust reprezintă un interes național esențial pentru România și acționăm pentru ca toate componentele lui să fie întărite. De la preluarea mandatului de prim-ministru, am construit o relație economică bilaterală foarte aplicată și am încredere că vom continua această abordare cu noua administrație americană”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Premierul: Am alocat minimum 2% din PIB pentru apărare

Marcel Ciolacu a subliniat că România sprijină cu tărie obiectivul de a încuraja aliații europeni să-și întărească forțele și să-și asume responsabilități suplimentare. De asemenea, România se angajează să ofere sprijin ca țară gazdă pentru trupele aliate și să continue să dezvolte capacitățile Forțelor Armate Române.

„În 2025, pentru al nouălea an consecutiv, am alocat minimum 2% din PIB pentru apărare, cu posibilitatea extinderii la 2,5% pentru înzestrare. La stabilirea acestui buget am ținut cont de situația de securitate din apropierea graniței, de apartenența țării la NATO și la misiunile UE, dar și de obiectivele noastre de a dinamiza industria națională de apărare”, a mai punctat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, despre Programul Visa Waiver

O altă temă de interes discutată marți la Palatul Victoria a fost aderarea României la Programul Visa Waiver.

„România a îndeplinit toate criteriile necesare, unele chiar au fost depășite și avem convingerea că lucrul acesta ne califică pentru a deveni membri ai Programului. Vom menține abordarea cooperantă și le vom oferi partenerilor americani toate informațiile privind contribuția noastră la eforturile SUA de securizare a călătoriilor și a frontierelor”, a dat asigurări șeful Executivului.

Delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de președintele Parteneriatului pentru Democrație al Camerei Reprezentanților, Vern Buchanan, a transmis mesaje de susținere a aderării României la Programul Visa Wiaver, în condițiile în care țara noastră a îndeplinit toate criteriile tehnice și a lucrat îndeaproape cu Ambasada SUA în acest sens.

Delegația SUA: Includerea în Programul Visa Waiver este un merit câștigat

Reprezentanții partidelor, Republican, cât și Democrat, au afirmat că includerea României în Programul Visa Waiver reprezintă un merit câștigat și vor depune eforturi pentru ca acest program să devină activ pentru cetățenii români cât mai curând posibil.

Delegatia Congresului SUA a fost formată din: Vern Buchanan (Republican – Florida), Dina Titus (Democrat – Nevada), Lloyd Doggett (Democrat – Texas), Ted Lieu (Democrat – California), Neal Dunn (Republican – Florida), Ilhan Omar (Democrat – Minnesota), Anna Paulina Luna (Republican – Florida) și Andy Ogles (Republican – Tennessee).

Din partea Guvernului României, la întâlnire au participat premierul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacșu, vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, ministrul Apărării Naționale Angel Tîlvăr, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Afacerilor Externe Emilian-Horațiu Hurezeanu și șeful Cancelariei Prim-Ministrului Ștefan-Radu Oprea, se arată în comunicatul emis de către gov.ro.