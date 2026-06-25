Bărbații din Republica Moldova au o percepție mai bună asupra propriei stări de sănătate decât femeile, în timp ce interesul populației pentru serviciile stomatologice este în creștere, arată cele mai recente date statistice privind sistemul medical și comportamentul pacienților în anul 2025, arată Radio Moldova.

Potrivit datelor oficiale, un pacient s-a adresat, în medie, de opt ori unui medic pe parcursul anului și o singură dată unui medic stomatolog. În cazul internărilor, durata medie de spitalizare a fost de șapte zile.

Statisticile indică o reducere a numărului total de consultații medicale față de anii anteriori. Dacă în 2022 au fost înregistrate aproximativ 22,1 milioane de adresări către medici, în 2025 numărul acestora a coborât la 19,8 milioane, ceea ce înseamnă o scădere de aproape trei milioane de consultații.

În schimb, serviciile stomatologice câștigă tot mai mult teren. Numărul vizitelor la dentist a crescut de la 1,3 milioane în 2022 la aproximativ 1,5 milioane în 2025, semn că populația acordă o atenție mai mare sănătății orale.

Sistemul medical a înregistrat și o creștere modestă a personalului medical. În medie, la 10.000 de locuitori au revenit 52 de medici, iar comparativ cu anii 2023 și 2024 efectivul acestora a crescut cu aproximativ 200 de persoane.

Percepția asupra propriei sănătăți diferă semnificativ în funcție de locul de trai. În mediul urban, peste jumătate dintre respondenți (53,3%) consideră că au o stare bună sau foarte bună de sănătate, în timp ce în mediul rural acest procent este de aproximativ 40%.

În același timp, aproape 8% dintre locuitorii satelor apreciază că au o stare de sănătate rea sau foarte rea, comparativ cu 4,7% dintre persoanele din mediul urban.

Datele arată și diferențe între sexe în ceea ce privește percepția asupra sănătății. Aproape jumătate dintre bărbați (49,6%) apreciază că au o stare bună de sănătate, comparativ cu 43% dintre femei.

De asemenea, doar 6% dintre bărbați au declarat că starea lor de sănătate este rea sau foarte rea, în timp ce în cazul femeilor acest procent ajunge la aproximativ 7%.

În 2025 au fost înregistrate aproximativ 792.000 de solicitări pentru serviciile de asistență medicală de urgență, ceea ce înseamnă, în medie, peste 2.200 de intervenții în fiecare zi.

Totodată, locuitorii din mediul urban continuă să aloce o parte mai mare din buget pentru servicii medicale. Cheltuielile pentru sănătate au reprezentat 5,2% din totalul cheltuielilor gospodăriilor urbane, față de 3,7% în cazul populației din mediul rural.