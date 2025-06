Mai multe zboruri București - Tel Aviv și retur, anulate. Lista completă

Cinci zboruri pe ruta București - Tel Aviv și retur au fost anulate vineri din cauza situației de securitate din Orientul Mijlociu.

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că următoarele zboruri sunt anulate:

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, vineri dimineață, o avertizare de călătorie pentru Iran, susținând că situația de securitate este instabilă. În acest context, România recomandă cetățenilor să evite călătoriile în această regiune și să părăsească de urgență teritoriul iranian.

„În urma atacului din dimineaţa zilei de 13 iunie 2025 asupra teritoriului Republicii Islamice Iran, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Iran că situaţia de securitate este extrem de volatilă şi imprevizibilă”, a anunțat instituția.

Vineri dimineață, publicația Nour News a anunțat că au fost auzite explozii în nord-estul Teheranului, capitala Iranului. În același timp, sirenele au sunat în Israel, după ce Israel Katz, ministrul apărării, a declarat că Forțele Aeriene Israeliene au efectuat „un atac preventiv” asupra Iranului.

Operațiunea „Rising Lion” are ca obiectiv programul nuclear al Iranului și se va desfășura pe parcursul mai multor zile, potrivit declarațiilor făcute de premierul Benjamin Netanyahu.

Armata israeliană a transmis că au fost folosite 200 de avioane de vânătoare. Ca represalii, Iranul a lansat peste 100 de drone către teritoriul israelian, a anunțat armata israeliană.

