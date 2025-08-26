International Magnatul diamantelor și partenerul lui Jackie Onassis, Maurice Tempelsman, a murit







Maurice Tempelsman, celebru magnat în domeniul diamantelor și ultimul partener romantic al fostei Prime Doamne americane Jacqueline Kennedy Onassis, a încetat din viață pe 23 august 2025 într-un spital din Manhattan, potrivit The Washington Post.

Cauza morții: complicații după o căzătură, conform declarației fiului său, Leon.

Maurice Tempelsman a fost o figură de referință în lumea diamantelor. Născut la Antwerpen în 1929, și emigrat în Statele Unite pentru a scăpa de persecuțiile naziste, el a devenit un jucător-cheie în industria diamantelor din SUA.

A condus Lazare Kaplan International, una dintre cele mai mari companii din domeniu, și a facilitat achiziții strategice de diamante industriale pentru guvernul american încă din anii 1950.

În anii ’80, s-a făcut remarcat în public ca partener al lui Jacqueline Kennedy Onassis, oferindu-i susținere financiară și emoțională până la moartea ei în 1994.

A ajutat la administrareaaverii ei – estimată la 26 de milioane de dolari – și a reușit să-i mărească semnificativ valoarea.

După pierderea lui Jackie Onassis, Tempelsman a rămas o figură discretă, însă cu influență în politică și domeniul diamantelor.

A fost un important donator pentru Partidul Democrat și a întreținut legături apropiate cu politicieni precum Madeleine Albright și Anthony Lake. A găzduit chiar cuplul Clinton pe iahtul său și a călătorit cu ei cu Air Force One la Moscova în anii ’90.

În plan profesional, el s-a implicat în inițiative internaționale precum Procesul Kimberley (Kimberley Process), menit să limiteze comerțul cu diamante conflictuale, și a susținut adoptarea legislației americane pentru comerțul curat cu diamante (Clean Diamond Trade Act).

Totuși, legăturile lui cu regimuri africane controversate – precum cel al lui Mobutu Sese Seko în Zair și influențele asupra regimurilor din Congo, Ghana sau Sierra Leone – au stârnit îngrijorări legate de etica sa în activitățile comerciale și politice.

Tempelsman avea trei copii, șase nepoți și șapte strănepoți. Soția sa, Lilly Burkos, fusese soția lui din 1949, dar murise în 2022.

Moartea lui Maurice Tempelsman marchează sfârșitul unei epoci în industria diamantelor, unde influența discreta, dar imensă, unde domina relații politice și economice subtile.

În actualul context global, caracterizat de preocupări pentru transparență, comerț etic și reguli stricte pentru pietre prețioase, astfel de figuri ridică întrebări relevante pentru viitorul sectorului.

În plus, rolul său de custode al memorii și alegerii lui Jackie Onassis între cei apropiați – în plan sentimental, financiar și simbolic – subliniază complexitatea influențelor personale în lumea elitei politice și sociale, cu ecouri încă resimțite în cultura populară și în istoria modernă a SUA.