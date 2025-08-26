Social Dealul Lunganilor, locul legendelor și misterelor din Iași. Povești și fenomene inexplicabile







În județul Iași, între comunele Lungani și Brăești, se află Dealul Lunganilor, un loc încărcat de povești, mistere și istorie. Situat la aproximativ 109 metri altitudine, dealul a devenit cunoscut în întreaga țară datorită legendelor despre soldați-fantomă, lumini bizare și întâmplări inexplicabile.

Deși pentru unii este doar o colină liniștită din Moldova, pentru localnici, Dealul Lunganilor este un spațiu cu o încărcătură aparte, legată de tragedii din timpul războaielor și de evenimente neelucidate până astăzi.

Potrivit relatărilor din arhivele locale și ale istoricilor din zonă, Dealul Lunganilor a fost, în timpul Primului Război Mondial, martorul unei tragedii de proporții. În anul 1917, peste o mie de soldați români ar fi murit din cauza tifosului exantematic, iar corpurile lor au fost îngropate rapid, fără slujbe religioase.

Lipsa ritualului de înmormântare a dat naștere, de-a lungul timpului, unor povești despre suflete care nu și-au găsit liniștea. Localnicii susțin că, în nopțile liniștite, pot fi văzute siluete umane sau lumini albe, care se mișcă deasupra câmpului.

Tragediile nu s-au oprit aici. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dealul a fost din nou folosit pentru înmormântarea soldaților căzuți. O parte dintre rămășițele lor au fost mutate ulterior la cimitirul militar din Goești, însă localnicii cred că multe au rămas acolo, „neodihnite”.

De-a lungul anilor, locuitorii satelor din apropiere au povestit numeroase experiențe bizare. Printre cele mai frecvent menționate se numără apariția unor lumini inexplicabile deasupra dealului.

Unii afirmă că, după miezul nopții, pot fi observate silhuete translucide, în uniforme militare, care par să meargă în linie, asemenea unui pluton. Alții povestesc despre zgomote stranii, pași apăsați și voci care se aud din pământ.

Un localnic declara într-un interviu acordat presei:

„Am venit pe deal într-o seară. Am văzut o umbră albă, apoi o pisică neagră a traversat drumul, dar a dispărut dintr-o dată. Atunci am făcut cruce și am plecat. Nici acum nu pot să explic ce s-a întâmplat.”

De-a lungul timpului, mai multe echipe de jurnaliști, vloggeri și pasionați de paranormal au petrecut nopți întregi pe Dealul Lunganilor, încercând să documenteze fenomenele.

Deși nu există dovezi științifice care să confirme aparițiile, numărul mărturiilor și consistența poveștilor i-au determinat pe mulți să creadă că aici se întâmplă „ceva neobișnuit”.

Unii istorici susțin că fenomenele pot fi explicate logic. Gropile comune, stratul de gaz metan acumulat în sol și condițiile atmosferice speciale ar putea genera reflexii luminoase sau sunete înșelătoare, accentuând senzația de mister.

De-a lungul anilor, Dealul Lunganilor a inspirat scriitori și istorici. Mihail Sadoveanu, aflat într-o vânătoare în zonă, a menționat în notițele sale „o țară de dincolo de negură” atunci când a descris atmosfera dealului.

Tot aici, scriitorul Barbu Ștefănescu Delavrancea a petrecut timp la conacul din Goești, aflat în apropiere, unde a pus bazele unor părți din celebra Trilogie a Moldovei. Aceste legături culturale au transformat zona într-un spațiu în care istoria se împletește cu ficțiunea.

Pentru mulți localnici, Dealul Lunganilor rămâne un loc de ocolit noaptea. Oamenii merg în zonă mai ales ziua, evitând serile cu ceață densă sau întuneric adânc.

Deși unii cred că poveștile despre fantome sunt doar legende transmise din generație în generație, alții susțin că au trăit experiențe inexplicabile și preferă să nu mai revină acolo. Această dualitate între teamă și curiozitate face din deal o atracție pentru turiști, pasionați de istorie și exploratori ai fenomenelor paranormale.

În ultimii ani, Dealul Lunganilor a început să atragă tot mai mulți vizitatori. Fascinația pentru mister și legende a făcut ca zona să devină o destinație neoficială pentru iubitorii de povești și istorie.

Totuși, autoritățile locale nu au investit în infrastructură sau în promovarea oficială a locului. Astfel, Dealul Lunganilor rămâne mai degrabă un simbol cultural și istoric, decât un obiectiv turistic amenajat.