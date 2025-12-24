Magia melodiilor de Crăciun, de la colinde la marile hit-uri ale muzicii mondiale și naționale

Crăciunul are tradițiile sale, inclusiv muzicale. Pe lângă tradiționalele colinde sau cântece de biserică în cadrul corului, de Crăciun, au fost pregătite de către artiști consacrați melodii legendare. De la Irving Berlin, la George Michael, Mariah Carey sau Chris Rea și chiar până la Paul Surugiu Fuego, Crăciunul vine cu melodii pe care deja lumea le cunoaște.

Crăciunul a fost transformat în sărbătoare internațională muzicală grație unui evreu american născut în Belarusul de azi, Israel Isidore Beilin (11 mai 1888 - 22 septembrie 1989). A emigrat din Rusia în SUA, cu familia sa, pe când avea 5 ani. Aici, și-a luat numele Irving Berlin. El a compus o melodie „White Christmas”, pentru coloana sonoră a unui film din 1942, „Holiday Inn” care celebra Crăciunul. Era o producție pentru soldații americani de pe frontul celui de Al Doilea Război Mondial. A fost melodia care a făcut diferența și a internaționalizat Crăciunul.

George Michael a scris și a produs melodia „Last Christmas I gave you my hart” în anul 1984 Melodia a fost cântată de duo-ul pop britanic Wham! Data lansării a fost 3 decembrie 1984. Artistul a fost un britanic de origine greacă. La naștere, s-a numit Georgios Kyriakos Panagiotou (25 iunie 1963-25 decembrie 2016). Soarta a făcut ca artistul să moară exact în ziua de Crăciun, 25 decembrie 2016.

Crăciunul nu este Crăciun dacă nu este ascultată melodia cântată de artista americană Mariah Carey. Născută la 27 martie 1969, Mariah Carey avea în 1994, patru albume de studio. Istoria celebrei melodii „All I want for Christmas is you” arată că versurile au fost scrise foarte rapid, adică în mai puțin de o zi. Piesa legendară deja, scoasă acum 30 de ani, în 1994, a figurat pe primul album de vacanță al artistei, intitulat Merry Christmas. Data lansării melodiei a fost 29 octombrie 1994.

Chris Rea s-a născut din părinți irlandezi și italieni pe 4 martie 1951. O legendă a muzicii bune, din păcate, el ne-a părăsit pe 22 decembrie 2025. Îl includem și pe el în „play-listul” legendelor muzicale ale Crăciunului cu succesul său din 1986, „Driving Home for Christmas”. Se spune că marele Chris Rea ar fi compus versurile și muzica în timp ce nu avea permis de conducere (îi fusese suspendat) și era pe bancheta din dreapta a umui automobil care înainta cu greu printr-un oraș sufocat de aglomerația tipică de Crăciun.

Paul Surugiu-Fuego, născut pe 23 august 1976, s-a lansat ca artist de muzică Latino, dar a abordat și genul popular căruia i s-a consacrat. În 2015, melodia „Împodobește, mamă, bradul” a devenit practic una din cele mai ascultate melodii românești de Crăciun.