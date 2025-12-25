Două mari hituri de Crăciun au în comun finalul vieții celor doi artiști care le-au dus în istorie. Ambii au pe 25 decembrie

Două hituri care marchează fiecare Crăciun au în comun doi mari artiști cu un destin ce se intersectează ca o coincidență. Este vorba despre finalul vieții. Și Dean Martin, și George Michael au murit în ziua de 25 decembrie.

Dean Martin a început să aibă succes în anii '60, atunci când s-a remarcat în showbizul din SUA și ca interpret, și ca om de televiziune și actor. Una dintre melodiile sale, nișată pe sărbătorile de iarnă, avea să facă istorie și să se audă și în ziua de astăzi oriunde se sărbătorește Crăciunul. Nu există sezon rece, final de an, fără celebra „Let It Snow” a lui Dean Martin.

Bineînțeles, piesa a fost prelucrată în foarte multe variante, de-a lungul timpului, de mulți artiști. Dar origianul cântat de american este imbatabil. „Mambo Italiano” sau „Volare” sunt alte două melodii extrem de cunoscute și ascultate. Martin a performat în multe zone de divertisment, dat numele lui va rămâne legat de „Let It Snow”. Născut în 1917, căsătorit de trei ori, tată a opt copii, artistul a murit, coincidență, chiar de Crăciun, în 1995. Adică, ziua în care melodia sa este mai ascultată decât oricând.

Tot de Crăciun, lumea muzicală a pierdut un alt mare artist, George Michael. Britanicul, născut în 1963, s-a remarcat alături de trupa Wham! în perioada 1981 - 1986. Apoi a început o carieră solo și a devenit unul dintre cei mai populari artiști din Albion. Acolo unde, în domeniu, concurența este feroce.

Marea lovitură dată de Wham! a fost chiar înainte de despărțite, în 1986. Atunci când trupa a lansat piesa „Last Christmas”. La fel ca și în cazul hitului lui Dean Martin, melodia este pretutindeni, în preajma sărbătorilor de iarnă, cu vârf de ascultare de Crăciun. Ziua fatidică în care s-a stins din viață George Michael. Artistul, cu origini sipriote, a murit în 2016. De-a lungul carierei solo a vândut peste 100 de milioane de albume.

Pe contul oficial pe care cei de la Wham! îl au pe Youtube, acolo unde sunt urmăriți de peste două milioane de abonați, piesa „Last Christmas” a depășit 1 miliard de vizualizări.