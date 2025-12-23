Povestea din spatele melodiei „Driving Home For Christmas”, compusă de Chris Rea

Chris Rea, artistul britanic cunoscut pentru vocea sa distinctivă și pentru talentul său de compozitor, a creat melodia „Driving Home For Christmas” inspirat de experiențele personale din perioada sărbătorilor de iarnă. Povestea cântecului se leagă de drumurile lungi către casă, pe care Rea le făcea pentru a-și petrece Crăciunul alături de familie, relatează The Sun.

Într-un interviu, regretatul muzician a mărturisit că ideea melodiei i-a venit în timp ce era în trafic, simțind emoția revenirii acasă și dorul de cei dragi. Înregistrarea piesei reflectă perfect atmosfera sărbătorilor, combinând melancolia cu bucuria Crăciunului.

Deși la momentul lansării nu a devenit imediat un hit, „Driving Home For Christmas” a câștigat rapid popularitate, devenind o tradiție în perioada sărbătorilor din întreaga lume. Astăzi, piesa este considerată unul dintre cele mai iubite colinde moderne, evocând nostalgia și căldura reuniunilor de familie

Surprinzător, Chris Rea nu și-a propus niciodată să compună un hit de Crăciun. Renumitul artist cu vocea răgușită se temea că o astfel de piesă i-ar putea afecta credibilitatea muzicală. Totuși, inspirația a venit dintr-o sursă neașteptată: sprijinul necondiționat al soției sale. Rolul ei a fost esențial în crearea uneia dintre cele mai cunoscute melodii ale lui, demonstrând că uneori marile hituri se nasc din iubire și încurajare, nu din planuri premeditate.

Într-un an înainte de un Crăciun cu ghinion, Chris Rea s-a confruntat cu un obstacol neașteptat: nu putea conduce și nu avea bani să cumpere un bilet de tren de la Londra la Middlesbrough. Soluția? Soția sa, Joan, a pornit într-o călătorie lungă și anevoioasă din nord-estul Angliei până la Teesside pentru a-l aduce acasă.

Pe măsură ce înaintau prin furtuni de zăpadă și ambuteiaje, inspirația muzicală s-a declanșat. Din aceste momente a luat naștere unul dintre cele mai iubite cântece de sărbători, „Driving Home for Christmas”, care continuă să răsune în sute de mii de mașini în drum spre casele familiilor din întreaga lume.

Chris Rea descria procesul creației ca pe o „poveste festivă clasică”. Într-un interviu, chitaristul povestea: „Era 1978, aproape de Crăciun. Totul părea să se termine pentru mine, contractul meu de înregistrare aproape se încheiase, iar managerul tocmai îmi spusese că pleacă. Soția mea a condus mașina noastră un Austin Mini de la Middlesbrough până la studiourile Abbey Road ca să mă ia, și am pornit imediat înapoi.”

Pe drum, ninsoarea s-a intensificat, iar traficul blocat oferea imagini cu șoferii iritați. „Privind în jur, am început să cânt în glumă: „Mergem acasă cu mașina de Crăciun…’. Și de fiecare dată când luminile străluceau prin parbriz, ideile pentru versuri apăreau instantaneu”. Astfel a luat naștere un cântec de Crăciun ce a traversat decenii și continuă să aducă oamenii împreună în drum spre casă.

Chris Rea a mărturisit abia după ani că versurile piesei „Driving Home for Christmas” au fost inițial create fără intenția de a compune un hit de sărbători. „Nu am vrut niciodată să scriu o melodie de Crăciun, eram un muzician serios!”, a spus el, explicând că piesa a apărut inițial pe partea B a unui single.

Single-ul a fost înregistrat și lansat în 1988, însă a avut doar un succes moderat, ajungând pe locul 53 în topuri. Abia din 2007 melodia a început să revină constant în clasamentele de sezon, atingând punctul maxim în 2021, când a urcat pe locul 10.

Tată a doi copii, Rea a împărtășit în 2016 amintiri legate de inspirația piesei: „Dacă rămân vreodată blocat pe M25, Drumul spre iad, cobor geamul și cânt oamenilor din mașinile de lângă mine: „Mă întorc acasă de Crăciun”. Lor le place la nebunie, e ca și cum le-aș face un cadou”.

„Concertul era pe 21 decembrie, așa că echipa de turneu m-a tot tot încurajat să o cânt. Am închiriat 12 tunuri de zăpadă și am pus un metru de zăpadă artificială în tribune. Locația ne-a cerut 12.000 de lire să o curăț. În timpul piesei, mulțimea făcea atât de mult zgomot încât am dat drumul mașinilor ca să se audă cântecul”, a povestit Chris Rea.

Omagiile au curs din toate părțile. Editorialistul de la Sun on Sunday și jurnalistul muzical Tony Parsons l-au lăudat ca fiind „un om de top” și „un compozitor extrem de subapreciat”. Middlesbrough FC l-a numit „icoană din Teesside”, iar deputatul laburist Andy McDonald a declarat pe X că muzica lui Rea „va trăi pentru totdeauna”. Primarul Chris Cooke a subliniat că artistul „a contribuit la aducerea orașului Middlesbrough pe hartă”.

Născut în Middlesbrough, în martie 1951, din tatăl Camillo, italian de a doua generație, și mama Winifred, de origine irlandeză, Rea rămâne o prezență emblematică în muzica britanică. Chris Rea era unul dintre cei șapte copii ai unei familii din Middlesbrough. Tatăl său conducea o gelaterie și un lanț de cafenele, iar bunicul său, originar din Italia, trecuse prin New York și Panama înainte de a ajunge în nordul Angliei. „Cum a ajuns la Middlesbrough mă depășește”, își amintea Chris.

Copilăria sa a fost marcată de agitație și tensiune. „Aveam nouă ani și deja viața era haotică: crize de nervi, certuri la fiecare masă, cineva era la baie în timp ce altcineva avea o întâlnire importantă”, povestea el.

Tatăl său era o prezență distantă, „o combinație între Papă și Mussolini”, iar tânărul Chris a fost introdus în afacerea familiei încă de la 12 ani, lucrând ca spălător de mese. Nimic nu părea să fie suficient de curat pentru tatăl său, iar sugestiile lui Chris pentru îmbunătățirea afacerii erau adesea ignorate.

Fascinat de chitariști de blues precum Charlie Patton, Chris a început să cânte la chitară abia la 21 de ani, simțindu-se mereu în urmă față de contemporanii săi. În 1973, s-a alăturat trupei Magdalene și a început să scrie cântece, cântând vocal doar în lipsa solistului.

Primul său single solo, „So Much Love”, a fost lansat în 1974, dar adevărata recunoaștere a venit în 1978, cu hitul „Fool (If You Think It's Over)”, care a ajuns pe locul 12 în SUA. Deși piesa l-a prezentat publicului ca pianist, Chris visa să fie recunoscut ca chitarist de blues.

Albumul său de debut, „Whatever Happened to Benny Santini?”, critica implicit presiunea caselor de discuri de a-i altera identitatea artistică. Următoarele albume nu au avut succes comercial, dar turneele din Germania de Vest i-au adus o bază solidă de fani.

Abia în 1985, cu albumul „Shamrock Diaries”, Chris a câștigat aprecierea publicului britanic, cu melodii inspirate de familie, precum „Stainsby Girls” și „Josephine”. Succesul a continuat cu albumele „On The Beach” (1986) și „Dancing With Strangers” (1987), iar piesa „On The Beach” a fost inspirată de experiențele sale alături de soția sa, Joan, pe insula Formentera.

Pe lângă muzică, Chris a fost pasionat de mașini și Formula 1, ajungând să colaboreze chiar cu Eddie Jordan și echipa sa. Succesul său i-a permis să cumpere o moară transformată într-un studio de înregistrări în Cookham, lângă Tamisa.

Totuși, viața sa nu a fost lipsită de încercări. În anii ’90 și 2000, Chris Rea a trecut prin intervenții chirurgicale majore, inclusiv extirparea pancreasului, duodenului și a jumătății stomacului, și a fost diagnosticat cu cancer pancreatic.

Cu toate acestea, a revenit la muzică, înregistrând albume precum „Dancing Down The Stony Road”, inspirate de blues-ul Delta. Cancerul a recidivat de mai multe ori, iar în 2016 un accident vascular cerebral i-a afectat vorbirea, fără să-l oprească complet din a crea muzică. Ultimul său album, „One Fine Day”, a fost lansat în 2019.

Privind înapoi, Chris Rea rămâne fidel rădăcinilor sale: „Voi fi mereu un băiat din Boro”, spunea el despre legătura cu Middlesbrough și accentul său Teesside, o mărturie a unei identități păstrate intacte chiar și în fața celebrității și a încercărilor vieții.