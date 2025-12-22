Chris Rea a murit la 74 de ani. Celebra piesă „Driving Home for Christmas” tocmai revenise în topuri

Chris Rea, cântărețul britanic cunoscut pentru hitul Driving Home for Christmas, a murit la vârsta de 74 de ani, după o scurtă boală, a anunțat familia sa, potrivit BBC. Artistul, recunoscut pentru vocea sa gravă și talentul la chitara slide, lasă în urmă o carieră de peste patru decenii și numeroase hituri memorabile.

Rea, care se remarcase prin talentul său la chitara slide, a lansat Driving Home for Christmas în 1986 la insistențele casei de discuri, deși inițial nu dorea să aibă o piesă de Crăciun în repertoriul său. „Nu aveam nevoie de un cântec de Crăciun care să mă însoțească la acel moment. Am făcut tot ce am putut să nu-l lanseze. Din fericire, au făcut-o!”, povestea el.

Inspirația melodiei a venit după un an dificil în viața sa. În 1978, după ce încheiase contractul cu casa de discuri și se despărțise de managerul său, compania refuzase să-i plătească un bilet de tren de la Londra la Middlesbrough. Soția sa a venit să-l ia cu un Austin Mini vechi, iar pe drum a început să ningă și au rămas blocați în trafic. „Mă uitam la ceilalți șoferi, care păreau atât de triști. În glumă, am început să cânt: ‘We're driving home for Christmas…’ și de fiecare dată când lumina stradală intra în mașină, am notat versurile”, povestea Rea.

El a cântat piesa live pentru prima dată abia în decembrie 2014, după ce echipa sa l-a convins, folosind 12 tunuri de zăpadă artificială și trei picioare de zăpadă în sala de concert, pentru efectul spectaculos, ceea ce i-a adus ulterior o taxă de 12.000 de lire pentru curățenie.

Chris Rea și-a început ascensiunea în anii ’70 și ’80 cu melodii precum Fool (If You Think It's Over), nominalizată la Grammy, și Let's Dance. Primul său album, Whatever Happened To Benny Santini?, lansat în 1978, reflecta presiunile casei de discuri care dorea un nume de scenă diferit.

Rea a obținut primul său album numărul unu în 1989 cu The Road to Hell, iar Auberge (1991) a urcat de asemenea pe primul loc în topuri. Deși a avut numeroase hituri, a devenit simbol al Crăciunului prin Driving Home for Christmas, relansată de fiecare dată în topurile din decembrie și prezentă în reclamele de sezon, inclusiv în acest an în reclama M&S Food.

În cariera sa, Chris Rea a înregistrat 25 de albume solo, două dintre ele atingând locul întâi în UK Albums Chart. Vocea sa distinctivă și stilul la chitara slide au rămas inconfundabile în piese precum Road to Hell, Auberge, On the Beach și Driving Home for Christmas.

Christopher Anton Rea s-a născut în 1951 la Middlesbrough, într-o familie numeroasă cu tată italian și mamă irlandeză. Familia Rea era cunoscută local pentru fabrica de înghețată și cafenelele lui Camillo Rea. Chris a lucrat în cafenele ca adolescent și a dat testul de conducere într-o dubiță a tatălui său, provocând o scenă memorabilă în timpul examenului.

Primul său instrument a fost o chitară Hofner V3 din 1961, cumpărată în primii ani de viață adultă, în timp ce ar fi trebuit să dezvolte afacerea familiei. „În loc să mă ocup de cafenele, îmi petreceam timpul în depozit cântând la slide guitar”, își amintea Rea.

Piesa Driving Home for Christmas a revenit în acest an pe locul 30 în topurile de Crăciun. Chris Rea lasă în urmă o soție și doi copii, precum și o moștenire muzicală care continuă să încânte milioane de ascultători.