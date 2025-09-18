MAE, atenționare de călătorie pentru Franța. Mai multe sindicate vor declanșa o grevă generală

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii din Franța sau pe cei care intenţionează să călătorească în această ţară că joi sindicatele din transporturile rutiere, feroviare şi aeriene declanşează o grevă generală. Autorităţile estimează „perturbări semnificative” în toate mijloacele de transport, potrivit comunicatului.

MAE avertizează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că mai multe sindicate au anunţat grevă generală joi, 18 septembrie 2025. Aceasta vizează transporturile urbane şi interurbane, în special în regiunea pariziană, căile ferate (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire şi CFDT Cheminots), aviaţia (CGT Air France), învăţământul (FSU-SNUipp şi SNES-FSU), serviciile publice (CGT, CFDT şi FO) şi sănătatea (sindicatul farmaciştilor şi FFMKR).

Potrivit MAE, se estimează perturbări semnificative în transportul urban şi interurban, precum şi în traficul feroviar şi aerian. De asemenea, grevele ar putea afecta mai multe domenii de activitate, în special sănătatea, învăţământul şi serviciile publice. De asemenea, sunt anunţate şi proteste în Paris, dar şi în alte oraşe din Franţa.

MAE recomandă cetăţenilor români să consulte aplicaţia SNCF Connect pentru informaţii în timp real despre traficul feroviar. Previziunile pentru diferite linii de tren - TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien şi rutele internaţionale - sunt disponibile pe site-ul SNCF.

Pentru transportul în comun din Paris şi zona metropolitană, aplicaţia Bonjour RATP oferă informaţii în timp real despre eventualele perturbări şi sugerează rute alternative. MAE precizează că datele despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Cetăţenii români sunt sfătuiţi să verifice modificările în orarul zborurilor şi informaţiile oferite de operatori şi companii pentru liniile aeriene planificate consultând site-urile aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle şi Orly) la https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols, precum şi site-urile aeroporturilor de plecare sau destinaţie.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la Consulatul General al României la Paris, la numerele +33 1 47 05 29 66 şi +33 1 47 05 27 55. În situaţii dificile sau urgente, MAE pune la dispoziţie telefoanele de permanenţă ale consulatelor generale, după circumscripţie: Paris – +33 6 80 71 37 29; Marsilia – +33 6 10 02 71 64; Lyon – +33 6 43 62 77 36; Strasbourg – +33 6 27 05 00 22.

MAE recomandă cetăţenilor români să consulte paginile de internet ale misiunilor diplomatice şi ale ministerului: https://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, https://lyon.mae.ro, https://marsilia.mae.ro, https://strasbourg.mae.ro, www.mae.ro.

Organizaţiile sindicale din Franţa au anunţat o mobilizare generală pentru 18 septembrie, „o zi de grevă împotriva austerităţii pe toate fronturile, de la şcoli la transporturi”, potrivit Le Monde.

Publicaţia menţionează că este prima dată din 2023 când sindicatele cheamă la manifestaţii în toate sectoarele împotriva măsurilor de austeritate bugetară prezentate în această vară şi pe care prim-ministrul Sébastien Lecornu nu le-a respins până acum.