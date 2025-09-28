Luxemburg începe o nouă eră: Marele Duce Henri abdică

Pe 3 octombrie 2025, Marele Duce Henri al Luxemburgului va abdica după 25 de ani de domnie, anunță Palatul Ducal, deschizând drumul pentru fiul său cel mare, Prințul Guillaume, care va prelua oficial funcția de Mare Duce.

Guillaume a ocupat anterior rolul de reprezentant adjunct al Ducelui timp de aproape un an, pregătindu-se astfel pentru succesiune.

În aceeași zi, Luxemburgul va introduce un nou monogram regal. Litera stilizată „H” a Marelui Duce Henri va fi înlocuită cu „G”, simbolizând viitorul Mare Duce Guillaume. Monograma va fi vizibilă pe uniforme oficiale, inclusiv ale armatei, poliției, CGDIS, vamă și personal din închisori, marcând astfel tranziția simbolică și oficială a puterii.

Ceremoniile asociate cu această schimbare de generație vor dura trei zile. Abdicarea formală a lui Henri va avea loc la ora 10:00, la Palatul Ducal din Luxemburg, urmată de depunerea jurământului de către Guillaume la Camera Deputaților. După-amiaza, familia ducală se va afișa pe balconul palatului, iar programul va continua cu o recepție la Primărie.

Henri și soția sa, Marea Ducesă Maria Teresa, au explicat că decizia de abdicare reflectă dorința lor de a se bucura de viață și de a experimenta micile plăceri pe care poziția lor oficială le-a limitat. „Chiar dacă e o viață foarte privilegiată, este și un fel de cușcă de aur”, a afirmat Henri, adăugând că simțea „o lipsă de libertate”.

El a mai spus că se bucură de un cerc restrâns de prieteni și de posibilitatea de a petrece timp de calitate cu „soția sa minunată”, cu care poate „împărtăși totul”. După abdicare, Henri va reveni la titlul de Henri de Nassau și va continua să sprijine inițiativele de mediu, rămânând membru al Comitetului Internațional Olimpic până la vârsta de 80 de ani.

Prințul moștenitor Guillaume, 43 de ani, va prelua tronul, iar soția sa, Stephanie, 41 de ani, va deveni Marea Ducesă Stephanie. Cuplul are doi fii: Prințul Charles, 5 ani, și Prințul François, 2 ani. Prințul Charles va deveni cel mai tânăr moștenitor oficial din Europa. Guillaume și Stephanie s-au căsătorit pe 20 octombrie 2012, la Catedrala Notre-Dame din Luxemburg.

Marele Duce Henri a anunțat intenția de a abdica în timpul sărbătorilor Zilei Naționale, pe 23 iunie 2025, fără a preciza inițial o dată exactă. Alegerea lui de a ceda tronul fiului său marchează o tranziție planificată și simbolică, menită să asigure continuitatea stabilă a monarhiei luxemburgheze, potrivit express.co.uk.