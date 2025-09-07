Social „Luna Sângerie” apare duminică noaptea. Spectacolul cosmic va putea fi urmărit cu ochiul liber







România va asista la un aliniament perfect al sistemului Soare-Pământ-Lună, anunță Autoritatea Națională pentru Cercetare. În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, cerul va găzdui un spectacol astronomic rar: o eclipsă totală de Lună, cunoscută sub numele de „Lună Sângerie”. Fenomenul va putea fi observat de milioane de oameni din întreaga lume, fiind cel mai lung de acest fel din ultimii trei ani.

În această noapte, Luna Plină de toamnă, denumită și „Corn Moon”, va trece prin umbra Pământului, schimbându-și culoarea într-un roșu intens. Eclipsa va avea o durată totală de 5 ore și 27 de minute, iar faza de totalitate, în care Luna va fi complet colorată în roșu, va dura 82 de minute.

Spre deosebire de eclipsa de Soare, vizibilă doar din anumite regiuni, eclipsa de Lună poate fi observată de oriunde se află partea întunecată a planetei. Aproximativ 71% din populația globului va avea șansa să urmărească fenomenul.

Spectacolul va începe în România la ora 18:28, când Luna va intra în penumbra Pământului și va începe să-și piardă din strălucire. Intrarea în umbra densă a planetei va avea loc la 19:26, iar totalitatea se va instala la 20:30.

Aceasta se va încheia la ora 21:52, iar întreaga eclipsă va lua sfârșit la 23:55. În București și în alte orașe din estul Europei, Luna se va ridica deja în faza de totalitate, oferind un spectacol impresionant chiar de la răsăritul ei.

Eclipsa poate fi admirată cu ochiul liber, însă un telescop sau un binoclu astronomic dezvăluie mai multe detalii despre suprafața Lunii și modul în care umbra Pământului o acoperă.

„Pentru observare optimă, poziționați-vă într-o zonă cu orizont sud-estic liber după 19:30 EEST (Luna răsare la aproximativ 19:37 EEST în #București), preferabil sub cer senin și cu poluare luminoasă minimă; utilizarea binoclurilor sau a unui telescop amplifică detaliile, iar observarea este sigură 100% cu ochiul liber, fără riscuri retiniene asociate eclipselor solare”, spun cei de la Autoritatea Națională de Cercetare.

Ultima eclipsă totală de Lună vizibilă din America de Nord a avut loc pe 14 martie 2025, cu o durată a totalității de 65 de minute, iar următoarea va fi pe 2-3 martie 2026, cu 58 de minute de totalitate. Comparativ, eclipsa din 7-8 septembrie 2025 se anunță mai lungă și mai spectaculoasă, atrăgând atenția comunității științifice și a pasionaților de astronomie.