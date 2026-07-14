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Luis de la Fuente visează la titlul mondial după 2-0 cu Franța: „Echipa noastră a făcut ca dificilul să pară ușor”

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Luis de la Fuente visează la titlul mondial după 2-0 cu Franța: „Echipa noastră a făcut ca dificilul să pară ușor”Luis de la Fuente. Sursa foto: Facebook/Selección Española de Fútbol
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Din cuprinsul articolului

Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a declarat că trăiește un moment special după victoria cu 2-0 în fața Franței, care a adus calificarea „La Roja” în finala Cupei Mondiale 2026. Tehnicianul a lăudat prestația elevilor săi și a afirmat că echipa Spaniei a demonstrat că este cea mai bună din lume.

„E greu de descris ce simțim, dar e bucurie pură. Acest grup de jucători este excepțional. Mai avem un pas de făcut. S-a acumulat multă tensiune; e o responsabilitate uriașă să fim în finală, e un privilegiu. Trebuie să procesăm toate acestea”, a declarat Luis de la Fuente după semifinala disputată la Dallas.

Luis de la Fuente: „Franța avea jucători extraordinari, dar noi avem cea mai bună echipă”

Selecționerul spaniol a vorbit și despre forța adversarului, însă a subliniat că echipa sa a reușit să transforme un meci dificil într-o victorie clară.

„Am spus deja în vestiar că vom înfrunta una dintre cele mai bune echipe din lume, cu cei mai buni jucători din lume. Dar ei urmau să înfrunte cea mai bună echipă din lume. Echipa noastră a făcut ca dificilul să pară ușor”, a afirmat De la Fuente.

Spania

Sursa foto: Facebook/Selección Española de Fútbol

Spania, la a doua finală mondială din istorie

Naționala Spaniei s-a calificat pentru a doua oară în istorie în finala Cupei Mondiale, după victoria cu 2-0 în fața Franței. Golurile au fost marcate de Mikel Oyarzabal, din penalty, în minutul 22, și Pedro Porro, în minutul 58.

Campioana Europei va încerca să cucerească al doilea titlu mondial, după cel obținut în 2010, în Africa de Sud.

În finala programată pe 19 iulie, Spania va înfrunta câștigătoarea semifinalei dintre Anglia și Argentina, în timp ce Franța va disputa finala mică împotriva formației învinse în celălalt duel.

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