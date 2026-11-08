Ludovic Orban va reveni în PNL. Partidul începe constituirea Polului Modernizării

Conducerea Partidului Național Liberal (PNL) a votat duminică începerea procesului de constituire a Polului Modernizării, un proiect politic care presupune, într-o primă etapă, negocieri cu Forța Dreptei pentru o posibilă fuziune prin absorbție. În cazul în care negocierile se vor încheia cu un acord, Ludovic Orban și membrii formațiunii Forța Dreptei ar urma să revină în Partidul Național Liberal.

Decizia conducerii liberale vizează construirea unui proiect politic denumit Polul Modernizării. Primul pas constă în inițierea discuțiilor privind absorbția partidului fondat de Ludovic Orban.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și membru al PNL, a prezentat rezultatul votului din cadrul ședinței Biroului Politic Național. Acesta a anunțat că liberalii au aprobat atât direcția de dezvoltare a noului proiect politic, cât și măsuri privind activitatea comisiilor de specialitate ale partidului.

„în cadrul ședinței BPN, Partidul Naţional Liberal a votat cu o foarte largă majoritate așa:

1. Pentru direcția de a construi polul de modernizare, iar ca primă etapă începerea negocierilor pentru fuziunea cu/absorbția partidului Forța Dreptei.

2. Fiind în opoziție, vom revitaliza comisiile de specialitate în care vom invita inclusiv specialiști din afara Partidului Național Liberal. (În ultima perioadă vin foarte mulți oameni către PNL. Fiind în opoziție… asta nu s-a mai întâmplat de mult timp)”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Prin această decizie, PNL a aprobat începerea negocierilor cu Forța Dreptei, fără ca fuziunea să fi fost finalizată. În paralel, conducerea liberală urmărește reluarea activității comisiilor de specialitate și atragerea unor experți care nu sunt membri ai formațiunii.

Proiectul aprobat duminică vine după declarațiile făcute anterior de Ilie Bolojan privind direcția politică a PNL.

Liderul liberal a transmis că decizia partidului de a intra în opoziție reprezintă o confirmare a demnității politice a formațiunii.

Bolojan a susținut, totodată, constituirea unui pol de modernizare pentru România, fără privilegii și sinecuri.

În acest context, apropierea dintre PNL și Forța Dreptei ar putea reprezenta prima etapă a reorganizării politice propuse de conducerea liberală.

Discuțiile despre o posibilă reunificare a liberalilor au început cu mai multe luni înaintea deciziei adoptate duminică. Într-un articol publicat de Adevărul, la 8 mai 2026, Ludovic Orban declara că poartă negocieri cu Ilie Bolojan privind reintegrarea membrilor Forța Dreptei în PNL.

Fostul președinte liberal vorbea atunci despre existența unei înțelegeri de principiu pentru realizarea unei fuziuni prin absorbție. Orban justifica apropierea de PNL prin schimbarea poziției formațiunii față de Partidul Social Democrat.

Despărțirea sa de liberali a avut loc în 2021, după neînțelegerile cu conducerea partidului și criticile formulate la adresa fostului președinte Klaus Iohannis.

Ludovic Orban a contestat atunci decizia de readucere a PSD la guvernare, iar conflictul politic a dus la ruperea relației sale cu PNL. Ulterior, acesta a continuat activitatea politică în cadrul Forța Dreptei.

Posibila fuziune dintre PNL și Forța Dreptei a fost analizată și în luna mai, când au apărut primele informații despre negocierile dintre cele două formațiuni.

Prin votul de duminică, 8 noiembrie, conducerea PNL a făcut primul pas oficial către negocierile pentru absorbția Forța Dreptei.

Revenirea lui Ludovic Orban în Partidul Național Liberal depinde de rezultatul acestor discuții și de finalizarea procedurilor privind fuziunea.