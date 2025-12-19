PNL, pregătit să absoarbă Forța Dreptei. Ilie Bolojan nu se teme de Ludovic Orban

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că este deschis la absorbția partidului Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban, precizând că discuțiile pot avea loc imediat după Anul Nou. El a subliniat că nu a avut negocieri cu Dragoș Pîslaru privind o eventuală înscriere în PNL și că o colaborare cu REPER rămâne posibilă la nivelul Consiliului General al Capitalei.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că a discutat anterior cu Ludovic Orban despre o posibilă absorbție a partidului acestuia în PNL. El a precizat că această discuție ar putea avea loc imediat după Anul Nou.

„Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar şi prin susţinerea care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta şi să vedem în ce condiţii se poate face acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan pentru Cotidianul.

Bolojan a spuc că, având în vedere parcursul lui Orban în PNL și susținerea oferită lui Ciprian Ciucu, nu vede probleme pentru a analiza condițiile în care absorbția ar putea fi realizată.

Ilie Bolojan a declarat că opiniile diferite în partid sunt firești și că nu este îngrijorat de posibilele tensiuni generate de revenirea lui Ludovic Orban. El a subliniat că modul în care Orban a pierdut președinția PNL și contextul plecării sale trebuie luate în considerare.

Premierul a precizat că acceptarea funcției de președinte PNL a fost legată de circumstanțele din toamna anului 2024 și de responsabilitățile asumate interimar la Cotroceni, fără a urmări orgolii personale. El a explicat că a preluat poziția din necesitate, nu din dorință personală.

Premierul a afirmat că nu a discutat niciodată cu ministrul Dragoș Pîslaru despre o posibilă înscriere în partid. El a subliniat că discuția privind REPER se referă la colaborarea în Consiliul General al Capitalei.

Bolojan a explicat că pentru ca proiectele primarului Ciprian Ciucu să fie susținute, este necesară o majoritate în Consiliul General. El a precizat că o colaborare cu REPER este posibilă, fiind justificată de aritmetica administrativă locală și de susținerea oferită în campanie.