Politica

PNL, pregătit să absoarbă Forța Dreptei. Ilie Bolojan nu se teme de Ludovic Orban

Comentează știrea
PNL, pregătit să absoarbă Forța Dreptei. Ilie Bolojan nu se teme de Ludovic OrbanIlie Bolojan. Sursă foto: www.gov.ro
Din cuprinsul articolului

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că este deschis la absorbția partidului Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban, precizând că discuțiile pot avea loc imediat după Anul Nou. El a subliniat că nu a avut negocieri cu Dragoș Pîslaru privind o eventuală înscriere în PNL și că o colaborare cu REPER rămâne posibilă la nivelul Consiliului General al Capitalei.

Ilie Bolojan, deschis la discuții privind absorbția partidului lui Orban în PNL

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că a discutat anterior cu Ludovic Orban despre o posibilă absorbție a partidului acestuia în PNL. El a precizat că această discuție ar putea avea loc imediat după Anul Nou.

„Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar şi prin susţinerea care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta şi să vedem în ce condiţii se poate face acest lucru”,  a declarat Ilie Bolojan pentru Cotidianul.

Bolojan a spuc că, având în vedere parcursul lui Orban în PNL și susținerea oferită lui Ciprian Ciucu, nu vede probleme pentru a analiza condițiile în care absorbția ar putea fi realizată.

Netflix, început de an cu un thriller. Serial inspirat dintr-o poveste reală
Netflix, început de an cu un thriller. Serial inspirat dintr-o poveste reală
Dispozitivele care trebuie scoase din priză atunci când plecăm de acasă. Lista unui electrician
Dispozitivele care trebuie scoase din priză atunci când plecăm de acasă. Lista unui electrician

Ilie Bolojan despre nemultumirile din PNL privind revenirea lui Orban

Ilie Bolojan a declarat că opiniile diferite în partid sunt firești și că nu este îngrijorat de posibilele tensiuni generate de revenirea lui Ludovic Orban. El a subliniat că modul în care Orban a pierdut președinția PNL și contextul plecării sale trebuie luate în considerare.

Ludovic Orban

Ludovic Orban. Sursa foto: Captură video Youtube

Premierul a precizat că acceptarea funcției de președinte PNL a fost legată de circumstanțele din toamna anului 2024 și de responsabilitățile asumate interimar la Cotroceni, fără a urmări orgolii personale. El a explicat că a preluat poziția din necesitate, nu din dorință personală.

Posibilă colaborare cu REPER

Premierul  a afirmat că nu a discutat niciodată cu ministrul Dragoș Pîslaru despre o posibilă înscriere în partid. El a subliniat că discuția privind REPER se referă la colaborarea în Consiliul General al Capitalei.

Bolojan a explicat că pentru ca proiectele primarului Ciprian Ciucu să fie susținute, este necesară o majoritate în Consiliul General. El a precizat că o colaborare cu REPER este posibilă, fiind justificată de aritmetica administrativă locală și de susținerea oferită în campanie.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:11 - Statele Unite fac presiuni pentru integrarea forțelor kurde în armata siriană. Termenul-limită bate la ușă
14:03 - Sorin Grindeanu, nostalgic: Pentru mine începe o perioadă dificilă, Marcel nu mai e acolo
13:56 - PNL, pregătit să absoarbă Forța Dreptei. Ilie Bolojan nu se teme de Ludovic Orban
13:45 - Netflix, început de an cu un thriller. Serial inspirat dintr-o poveste reală
13:36 - Doctor din Buzău, în arest la domiciliu. Ar fi primit a doua tranșă dintr-o mită de 1.000 de lei, înainte de o operație
13:29 - Wiz Khalia ar putea scăpa de condamnarea din România. Noi detalii

HAI România!

Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale