Ludovic Orban: AUR s-a născut din propagandă și nemulțumirea oamenilor

Ludovic Orban, fost premier și consilier prezidențial, a declarat că „AUR s-a născut susținut de o propagandă care există în toate țările din Uniunea Europeană, propagandă care susține teorii conspiraționiste și anti-vaccinismul”. Orban a mai spus că acest curent extremist s-a născut și din insatisfacția foarte multor oameni față de modul în care au gestionat puterea actorii instituționali.

Iohannis, în primul rând! Nemulțumirea paroxistică la care a dus populația Iohannis, cu lipsa lui de empatie și cu abandonul total al exercitării atribuțiilor prezidențiale, a fost una dintre cauze!”, a declarat Orban într-un interviu pentru news.ro.

Orban a explicat că nemulțumirea populației a fost amplificată de alianța PNL-PSD: „Pentru că a controlat tot: administrația centrală, companiile de stat, administrația locală. Oamenii nu mai puteau să respire efectiv. Nu puteai să te angajezi undeva, într-o instituție publică, să câștigi la vreun concurs, fără să ai vreo pilă de la PSD sau de la PNL. Unii oameni de afaceri sunt tratați preferențial, alții care nu au vrut să cotizeze la partid sau nu sunt membri sau nu sunt în vreun grup de interese, călcați cu tancul de instituțiile statului!”.

Despre liderii magistraților, Orban a spus: „După medierea făcută cu liderii partidelor politice, Nicușor Dan i-a chemat și pe magistrați, probabil la sugestia lui Grindeanu, deși eu n-am fost consultat. Și s-a văzut foarte limpede că ei au folosit această ocazie nu ca să încerce să ajungă la o formulă de înțelegere, ci ca să-și maximizeze pretențiile sau să-și anunțe public pretențiile. Liderii actuali ai magistraților se comportă ca niște lideri de sindicat nerezonabili, care nu vor să cedeze la nimic”.

Orban a adăugat că există speranță ca unul dintre judecătorii de la Curtea Constituțională care au votat neconstituționalitatea pe formă să voteze constituționalitatea pe fond, pentru că „pe fond nu sunt temeiuri de neconstituționalitate”.

Referitor la perspectivele electorale pentru 2028, Ludovic Orban a declarat: „Mi-ar lua foarte mult timp să vă dau răspunsul la această întrebare. În mare parte, AUR s-a născut susținut de o propagandă care există în toate țările Uniunii Europene, care susține teme conspiraționiste și anti-vaccinism. Practic, în mare parte acest curent s-a născut în perioada pandemiei, dar a fost accentuat”.

El a amintit și de revenirea nostalgică la Ceaușescu: „Nu știu dacă ați văzut ce s-a întâmplat în weekend, a fost un bombardament absolut înfiorător pe TikTok, prin care i se făcea omagiu lui Ceaușescu, așa cum se făcea înainte de 1989!”.

Orban a insistat pe nemulțumirea populației: „S-a născut și din insatisfacția oamenilor față de modul în care au gestionat puterea actorii instituționali. Faptul că s-a făcut alianța PNL-PSD, controlul total al administrației și favoritismele în afaceri au generat o stare de nemulțumire din ce în ce mai mare”.

„Pe de o parte e propaganda care conține idei complet absurde, care n-au nicio legătură cu realitatea. Folosesc metode propagandistice: repetă minciuni care capătă valoare de adevăr și care, de regulă, nu au nicio legătură cu realitatea. Și, de regulă, ei nu vin cu nicio soluție concretă. ‘Suntem sclavii Europei!’, ‘Am ajuns colonie franceză’, dar ce soluție propui? Vrei să ieși din UE? Nu spun și soluția”, a explicat Orban.

El a mai adăugat că e nevoie de o „reîntoarcere a formațiunilor politice pro-europene cu fața la cetățean și o curățenie în online. Libertatea de exprimare trebuie respectată, dar nu poți permite dezinformarea, propagarea urii și a violenței sau elogierea unui regim criminal”.