Ceaușescu, mai viu ca niciodată în memoria tinerilor din România. Propagandă pro-comunistă din mediul online

O analiză IICCMER arată că propaganda pro-comunistă reușește să ajungă masiv la tinerii din România prin TikTok, unde doar 200 de postări au acumulat 130 de milioane de vizualizări. Fenomenul readuce figura lui Nicolae Ceaușescu în atenția noilor generații și ridică semne de întrebare privind manipularea online.

Figura lui Nicolae Ceaușescu, considerată mult timp o pagină închisă a istoriei recente, reapare astăzi în mediul online într-o formă care surprinde specialiștii. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) avertizează că propaganda pro-totalitară devine o amenințare reală, mai ales în rândul tinerilor care consumă intens platforme precum TikTok.

Potrivit unei analize realizate de Didona Goanță, consultant în comunicare strategică și colaborator al IICCMER, doar 200 de materiale video cu tematică pro-comunistă au acumulat aproximativ 130 de milioane de vizualizări. Datele au fost prezentate în cadrul conferinței „Comunismul Românesc”, ediția a XIV-a, și descriu un fenomen în plină evoluție.

Analiza arată că în mediul online acționează două tipuri de pagini care propagă mesajele nostalgice la adresa lui Nicolae Ceaușescu și a regimului comunist.

Prima categorie este formată din conturi create încă din 2017, în perioada în care TikTok abia începea să fie folosit în România. Aceste pagini au publicat inițial conținut emoțional — videoclipuri cu animale, momente sentimentale, imagini menite să declanșeze reacții afective. Scopul a fost crearea unor comunități loiale, bazate pe încredere, care ulterior au devenit audiențe pentru mesaje pro-comuniste.

A doua categorie este reprezentată de conturi de trolli și boti, activate intens începând din 2021. Acestea nu au încercat să construiască o relație cu utilizatorii, ci au trecut direct la distribuirea de mesaje cu tentă ideologică, prezentate sub formă virală. Activitatea lor a crescut în ritm constant, atingând vârful în anul 2023, în perioada alegerilor prezidențiale.

Potrivit analizei, ritmul a scăzut în prezent, însă multe dintre aceste conturi continuă să posteze una sau două materiale pe zi, menținând expunerea ridicată a tinerilor la conținut propagandistic.

Didona Goanță descrie și tacticile utilizate în promovarea acestor mesaje. O primă tehnică este prezentarea unor materiale într-o manieră aparent neutră, cu textul „Trageți singuri concluziile”. În realitate, formularea induce publicului o direcție clară, sugerând că regimul comunist a avut realizări majore sau că deciziile lui Nicolae Ceaușescu au fost benefice.

O altă tactică identitară a acestor conturi este folosirea unui stil vizual modern. Muzica ritmată, imaginile montate rapid și elementele grafice minimalist-stilizate creează impresia unui conținut actual, adaptat generației Z. În acest fel, nostalgia la adresa perioadei comuniste este prezentată în formă atractivă, cu accent pe estetizare, ceea ce mărește impactul mesajelor.

Printre cele mai răspândite narațiuni se află idealizarea lui Nicolae Ceaușescu, referiri la plata datoriei externe, la „independență” și „suveranitate”, dar și teorii privind presupuse planuri de modernizare pe care liderul comunist nu le-ar fi putut finaliza din cauza execuției din 1989.

IICCMER avertizează că volumul vizualizărilor reprezintă doar o mică parte a fenomenului. În spatele conținutului se află rețele coordonate de conturi false, operate automat sau manual, cu scopul de a reintroduce teme totalitare în spațiul public. Din punctul de vedere al instituției, fenomenul nu este unul izolat, ci face parte dintr-o strategie menită să influențeze percepția generațiilor care nu au trăit perioada comunistă.

Președintele executiv al IICCMER, Florin-Daniel Șandru, subliniază necesitatea unei reacții imediate. „Fenomenul nostalgiilor pro-totalitare în mediul online reprezintă o amenințare reală. Avem nevoie de o reacție rapidă și coordonată pentru a contracara dezinformarea și manipularea în rândul tinerilor. Monitorizarea, demantelarea rețelelor de trolli și boti, precum și campanii strategice de combatere a dezinformării trebuie să devină prioritate națională”, a declarat Șandru.

Acesta avertizează și asupra riscului pe termen lung: „Răspândirea acestor mesaje trebuie oprită înainte ca efectele să devină ireversibile. Nu mai putem amâna.”

Mesajele propagandistice găsite pe TikTok contribuie la o reconfigurare periculoasă a memoriei despre comunism în rândul tinerilor. Mulți dintre cei care interacționează cu acest tip de conținut nu au experiență directă cu regimul lui Nicolae Ceaușescu, iar cele mai vizibile materiale online sunt cele care îl prezintă într-o lumină favorabilă. Acest fenomen poate distorsiona percepția istorică și poate crea o imagine artificială despre perioada dictaturii.