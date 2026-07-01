Scandalul azilelor de la Bihor, un subiect ce a fost analizat, miercuri, la podcastul Hai România, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. La dezbatere au participat medicul Lucian Duță și jurnaliștii Dan Andronic, Victor Ciutacu și Mirel Curea.

Lucian Duță a făcut o paralelă cu acest scandal și cel care a vizat azilele din Voluntari. „Ce mă uimește, Victor, este circul care s-a iscat în jurul acestui scandal. Un circ pe care și tu și eu și toți l-am mai văzut. Vezi circul de acum 5 ani cu Gabriela Firea, dacă ți-aduce aminte. Azilurile groazei, chipurile de la Ilfov, care până în ziua de azi nu s-a întâmplat nimic, nimeni n-a fost condamnat, toată lumea este ok, s-a dovedit de fapt a fi o intoxicare politică de 2 bani, menită, dacă vrei, să o discrediteze, cel puțin așa pare, pe Gabriela Firea.

Nu că aș fi eu fan Gabriela Firea, ca să fie clar, vorbesc de mișcările pe care anumiți indivizi sau anumite structuri ale statului le fac, culmea, în anumite momente politice foarte sensibile”, a spus Lucian Duță.

„Și acest eveniment de la așa numitele, acest azil, care mi se pare, din ceea ce spun cel puțin procurorii, cu morți îngropați pe pământ, cu datele care vin de acolo. Dincolo de aspectele, să spunem, penale, dincolo de aspectele care vor fi rezolvate într-un fel sau altul de așa zisele instituții ale statului. Rămâne tragedia acelor 400 de oameni de care nimeni nu vrea să vorbească decât la un mod general, încercând să ducă vina, e clar că cineva vrea să ducă acest scandal spre actualul prim-ministru Ilie Bolojan.

Mie ca medic, sincer să-ți spun, mi se pare lucrul ăsta absolut mizerabil pentru că situația dacă este să ne uităm până la urmă a ceea ce se întâmplă la sau s-a întâmplat, mai bine zis, la Bihor. Nu cred că este o situație izolată. Bănuiesc că dacă ne apucăm să săpăm mai ales prin Moldova, pe la Vaslui, pe la toate județele astea sărace, vom găsi azile de genul ăsta cu duiumul. Acele lucruri care s-au întâmplat la Bihor au legătură nu numai cu instituțiile statului, ci mai ales cu noi, până la urmă, ca indivizi”, a mai afirmat medicul.

Dan Andronic este de părere că administrația nu și-a făcut treaba așa cum ar fi trebuit. Iar responsabilitatea este una politică.

„Eu cred că responsabilitatea administrativă politică este foarte importantă, pentru că nu putem să o tratăm tot timpul ca fiind o comedie umană. Comedie cu ghilimele, în sens balzacian, în sensul în care e o dramă umană și faptul că aparținătorii abandonează”, a afirmat jurnalistul.

„De aici rezultă o asemenea altă problemă, este că despre azilele astea se știa. aceste azile au fost controlate. Și s-a spus că nu-i nimic în neregulă. Deci aici, dacă vrei, este responsabilitatea politică și în momentul în care unul din cei responsabili la ora actuală este prim-ministru, n-am cum să nu observ lucrul ăsta. Mi s-a spus că tăierile fac bine și uite că nu fac bine. Tăierile din administrația locală nu fac bine. Uite că mi s-a spus că dacă tăiem cheltuielile și dacă avem din ce în ce mai puțin bani, statul merge mai bine. Uite că nu merge mai bine. Și tot așa. Deci eu nu pot să admit faptul că cel care a fost prefect și care avea responsabilitate să controleze la Bihor”, a mai precizat Dan Andronic.