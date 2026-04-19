FC Voluntari a învins Steaua cu 2-0 în Liga 2. Ilfovenii rămân în cursa pentru promovarea directă

FC Voluntari - Steaua București. Sursă foto: Facebook
FC Voluntari s-a impus în fața Stelei cu scorul de 2-0, în penultimul meci din runda a 5-a a play-off-ului din Liga 2, rezultat care menține echipa ilfoveană în cursa pentru promovarea directă în SuperLigă.

FC Voluntari a învins Steaua cu 2-0 în Liga 2

FC Voluntari a deschis scorul în minutul 28, prin veteranul Adam Nemec, după o primă parte în care gazdele au mai avut și alte ocazii importante de a marca. Echipa antrenată de Florin Pîrvu a intrat la pauză în avantaj, controlând jocul și limitând reacția adversarilor.

În repriza a doua, Steaua a încercat să revină în meci și a fost aproape de egalare, după ce Mihai Adăscăliței a lovit bara.

Cu toate acestea, finalul a aparținut tot ilfovenilor. Mihai Roman a marcat în minutul 89, stabilind scorul final și încheind practic orice speranță a „militarilor” de a obține puncte din această partidă.

FC Voluntari - Steaua București

FC Voluntari - Steaua București. Sursă foto: Facebook

Steaua nu are drept de promovare în prima divizie

În urma acestui rezultat, FC Voluntari ocupă locul 3 în clasament, cu 52 de puncte, în timp ce Steaua se află pe poziția a 4-a, cu 45 de puncte.

Primele două clasate promovează direct în SuperLigă, iar următoarele două vor disputa meciuri de baraj cu echipele clasate pe locurile 13 și 14 din primul eșalon.

De asemenea, Sepsi ocupă locul secund, cu 57 de puncte, în timp ce ambele echipe implicate în acest meci rămân, în acest moment, pe poziții de baraj. Totuși, Steaua nu are drept de promovare în prima divizie.

Runda se va încheia duminică, odată cu partida dintre FC Bihor și Corvinul.

Echipele care au evoluat

FC Voluntari: Maxim - Crişan, Dumbrăvanu, Gîţ, Şuteu, Cvek, D. Andrei, Ion Gheorghe, Guţea, Babic, Nemec

Rezerve: Chioveanu, Merloi, Schieb, Haită, Petculescu, Mihai Roman, Onişa, Tolea, Toma

Antrenor: Florin Pîrvu

Steaua: Frânculescu - Adăscăliţei, Huszti, Ad. Ilie - Răsdan, Gualda, Rotaru, Drăghici - Lascu, Ruben, R. Popescu

Rezerve: Pletea, Nedelea, Naacho, N. Popescu, Pacionel, Nedelcu, Ad. Popa, Nofitovici, Chipirliu

Antrenor: Daniel Oprița

