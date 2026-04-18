Sepsi, victorie cheie cu Chindia Târgoviște în lupta pentru play-off-ul Ligii 2

Sepsi OSK a câștigat sâmbătă, 1-0, pe terenul celor de la Chindia Târgoviște, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii a II-a, într-un meci disputat pe stadionul „Eugen Popescu”, rezultat care menține formația din Sfântu Gheorghe în lupta pentru primul loc.

Partida a deschis runda a cincea, ultima a turului play-off-ului, și a adus față în față două echipe care au început sezonul tot la Târgoviște. Atunci, Sepsi a remizat pe teren, 1-1, dar a pierdut ulterior la „masa verde”, după o eroare administrativă.

De această dată, echipa din Sfântu Gheorghe a reușit să se impună la limită, prin golul marcat de Denis Haruț, în minutul 57. Fundașul a executat o lovitură liberă cu un șut pe sub zid, stabilind scorul final al întâlnirii.

Succesul de la Târgoviște duce Sepsi la 57 de puncte și pe locul doi în clasament, la doar două puncte de liderul Corvinul, care urmează să joace în această etapă.

Formația antrenată de Ovidiu Burcă își prelungește seria de invincibilitate la 18 meciuri în Liga 2 și rămâne fără înfrângere în play-off.

Etapa a cincea continuă duminică, cu meciurile FC Voluntari – Steaua, programat de la ora 11:00, și FC Bihor – Corvinul, de la ora 13:30. În runda următoare, Sepsi va juca tot în deplasare, la Oradea, împotriva celor de la FC Bihor, joi, de la ora 17:15.

Pentru Chindia Târgoviște, înfrângerea cu Sepsi este a cincea din play-off și a șasea consecutivă în toate competițiile. Echipa rămâne pe locul 6, ultimul, cu 39 de puncte și fără niciun punct acumulat în acest mini-campionat, având un golaveraj de 2-12. Seria negativă vine după o perioadă în care formația bifase patru victorii consecutive în finalul sezonului regular.

În play-off, Chindia a pierdut cu FC Voluntari (1-5), Steaua (0-2), FC Bihor (1-3), Corvinul (0-2) și Sepsi (0-1). După eșecul cu FC Bihor, conducerea clubului a decis schimbarea antrenorului, Ilie Poenaru fiind demis, deși echipa își atinsese obiectivul de calificare în play-off. În locul său a fost instalat interimar Nicolae Croitoru, care nu a putut fi legitimat la timp pentru meciul de la Hunedoara, unde indicațiile au fost oferite de directorul tehnic Cristian Toncheff.

La partida cu Sepsi, Croitoru a revenit pe banca tehnică în calitate de antrenor principal, la opt ani de la ultima experiență în această funcție la Chindia