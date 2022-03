Se caută un nou antrenor la FCSB după înfrângerea cu Farul? Cine l-ar putea înlocui pe Toni Petrea

Scaunul de antrenor al lui Toni Petrea începe să se clatine. După eșecul cu Farul Constanța din Liga 1 au și început să circule zvonuri și privire la cine ar putea să îl înlocuiască pe banca echipei lui Gigi Becali.

Printre numele menționate se numără antrenori precum Marius Croitoru, Ilie Poenaru sau Nicolae Dică. Potrivit digisport.ro Petrea a declarat că nu a vorbit cu nimeni din conducere despre acest subiect.

13 meciuri pe banca FCSB

Toni Petrea a venit la FCSB în toamna anului trecut. În cele 13 meciuri pe banca echipei a obținut opt victorii, patru remize și o înfrângere.

„Atât timp cât sunt aici mă gândesc doar la ceea ce am de făcut. Nu am discutat cu nimeni în privința viitorului meu la echipă. Eu am contract până la finalul sezonului. Vom vedea dacă voi rămâne sau nu.

Nu știu de ce se discută după doar un singur meci despre așa ceva. Pentru mine, faptul că se discută despre înlocuirea mea nu mă afectează, sunt aici și mă gândesc la ceea ce am de făcut. În general nu-mi place să dau vina pe jucători și nu vreau să pun presiune pe ei”, a spus Toni Petrea, la conferința de presă dinaintea meciului cu FC Argeș.

Nimic nu este sigur

Ilie Poenaru, prezent în studioul emisiunii Liga Digisport, a evitat subiectul, dar a spus că este capabil să antreneze orice echipă de fotbal din România. El a mai spus că orice antrenor al FCSB trebuie să își asume condițiile impuse de Gigi Becali.

„N-au fost neapărat discuții. N-am semnat cu nimeni, sunt doar tatonări. Sunt mai multe cluburi în momentul ăsta. Și cu UTA au fost ceva discuții la un moment dat. Deocamdată nu vreau să mai discut. De zi cu zi sunt transferat pe la toate echipele.

Eu nu am semnat cu nimeni. Toate cluburile au antrenori și până la vară e clar că nu am voie să antrenez pe nimeni. Nu e corect față de unii sau alții. Vreau să mă văd la orice club din România și din străinătate. Condițiile ți le asumi. Depinde ce vrei”, a spus Ilie Poenaru, la emisiunea menționată.