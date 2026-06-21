Lucian Bode refuză să demisioneze din PNL: Nu am niciun motiv

Fostul secretar general al PNL, Lucian Bode, a declarat că nu intenționează să renunțe la calitatea de membru și acuză actuala conducere că încearcă să reducă la tăcere vocile critice din partid. Într-un comunicat de presă, Bode afirmă că noua direcție adoptată de PNL ar fi incompatibilă cu principiile liberale.

„Noua viziune liberală începe cu ultimatumuri şi se încheie cu ameninţarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului. Subliniez, doar în interiorul partidului. E deplorabil şi hilar unde s-a ajuns”, a scris, duminică seară, Lucian Bode.

Fostul secretar general al liberalilor susține că, în cei peste 27 de ani petrecuți în PNL, și-a exprimat întotdeauna opiniile în cadrul structurilor statutare ale partidului, inclusiv în Biroul Politic Național și în Colegiul Director Județean al PNL Sălaj.

„Mi-am permis să vorbesc liber despre ce s-a întâmplat cu PNL în ultimul an şi jumătate, despre modul de promovare a oamenilor «în afară», despre depărtarea de electoratul nostru tradiţional, despre fuga de responsabilitate şi despre abandonarea muncii de partid. Se pare că am deranjat. Totuşi, am făcut-o cu argumente, conform valorilor liberale în care cred. Şi am făcut-o mai ales pentru că deciziile politice se discută liber, nu vin servite la «impuse»”, a mai susținut Bode.

Acesta consideră că amenințarea cu excluderea reprezintă o dovadă a lipsei de dialog în interiorul partidului.

„Ameninţarea cu excluderea nu demonstrează viziune politică, ci incapacitatea unora de a răspunde argumentelor”, afirmă fostul lider liberal.

Lucian Bode respinge și criticile referitoare la situația financiară a partidului, despre care spune că sunt nefondate și motivate exclusiv politic.

„Unele lucruri aş putea să le înţeleg, însă memoria instituţională nu poate fi rescrisă printr-un vot în Congresul extraordinar. În privinţa situaţiei financiare a PNL, lucrurile sunt mult mai simple decât recenta «sentinţă politică». Ea trebuie privită din două perspective: prima, cea a legalităţii procedurilor, validată de către toate instituţiile statului abilitate să o verifice; a doua, politică, decisă de fiecare dată doar în structurile statutare ale PNL, sub coordonarea şefilor de campanie.

În 2024, nicio decizie de campanie nu a fost luată discreţionar. Toate cheltuielile şi toate angajamentele au fost cunoscute şi asumate de către toate echipele de campanie ale partidului, inclusiv de către unii dintre cei care astăzi pozează în lupi moralişti sau reformatori liberali”, a mai spus Bode.

El susține că toate documentele financiar-contabile ale partidului au fost verificate și validate de instituțiile competente, inclusiv Autoritatea Electorală Permanentă și Curtea de Conturi.

„Problemele invocate întruna nu au existat şi nici nu există. Ele există doar într-o «sentinţă politică» dată astăzi fără nicio dezbatere prealabilă în vreun cadru statutar al PNL. Nu mă miră, pentru că asta e noua metodă de reformă a partidului: întâi se stabileşte vinovatul, apoi se caută faptele”, a adăugat Lucian Bode.

În final, liberalul avertizează că eliminarea celor care exprimă opinii diferite nu reprezintă o reformă autentică și își reafirmă refuzul de a demisiona.

„Un partid care îşi exclude vocile critice nu se reformează, ci îşi pregăteşte eşecul în surdină”.

„Cât priveşte demisia, atâta vreme cât în toată cariera mea politică nu am încălcat NICIO DECIZIE a PNL, NU am niciun motiv să demisionez”, a mai anunţat Lucian Bode.

Congresul Extraordinar al PNL a solicitat demisiile lui Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu, acordându-le termen până luni, la ora 12:00. În cazul în care aceștia nu își vor depune demisiile, conducerea partidului a fost mandatată să declanșeze procedurile de excludere.