Sport Louis Munteanu, criticat de Mihai Stoichiță, după ce a fost scos din calculele lui Mircea Lucescu







Louis Munteanu nu a fost convocat de Mircea Lucescu, iar selecționerul a declarat că are motive întemeiate în acest sens. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre cazul jucătorului și i-a dat dreptate lui Mircea Lucescu.

Mihai Stoichiță, despre decizia lui Mircea Lucescu

România va debuta în campania de calificare pentru Campionatul Mondial 2026 vineri, 21 martie, de la ora 21:45, împotriva Bosniei și Herțegovinei.

Mihai Stoichiță s-a arătat încrezător și a subliniat că echipa României are mari șanse să obțină rezultatul așteptat de suporteri.

„Va fi un stadion arhiplin, performanțele atrag. Ai performanță, lumea se interesează de tine, n-ai performanță... Suntem favoriți. Eu cred că suntem favoriți, chiar dacă citești lista aia de jucători ai Bosniei și vezi că vin din diferite campionate puternice. Începi să îți pui probleme”, a explicat directorul tehnic al FRF.

Mihai Stoichiță a recunoscut că are emoții pentru duelul de vineri.

„Toată lumea are emoții, nu numai eu. Eu am emoțiile mele, dar am și încredere în același timp, pentru că i-am văzut și aseară la antrenament”, a adăugat Mihai Stoichiță.

Louis Munteanu, scos din calcule

În ceea ce privește situația lui Munteanu, directorul tehnic al FRF a menționat că Lucescu ar fi luat decizia potrivită.

„Dacă îl vedeați aseară pe Louis, cât de devotat era cauzei de la U21, ați fi văzut ce caracter are. Nu spun mai multe. Eu îl cunosc de la 15 ani, ce discuție să am cu el? Știe. A fost o generație păstorită de noi. Lucescu este mult mai experimentat ca mine și cred că a gestionat situația și mai bine ca mine”, a adăugat el.

Mihai Stoichiță, despre meciul cu Bosnia

Directorul FRF a declarat că Mircea Lucescu va face calculele pentru duelul de vineri.

„Absențele pot fi suplinite prin prezența celorlalți jucători care au onoarea să fie convocați la echipa națională. E logica lucrurilor, nu cred că stăm doar în 11 jucători. Sunt mult mai mulți jucători de valoare în România”, a subliniat el.

De asemenea, Mihai Stoichiță a precizat că nu a văzut noul echipament al naționalei.

„Nu am văzut noul echipament al naționalei. Eu am timp să mă uit la echipament. Pe mine mă interesează alte lucruri. Trebuie să fii atent la toată lumea”, a încheiat el, potrivit GSP.

Louis Munteanu a fost criticat pentru comportamentul său atitudinea avută față de colegi și antrenori.