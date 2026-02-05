Longevitatea Camerei de Comerț și Industrie a României. O analiză marca Evenimentul Istoric Nr 95

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

De peste un secol și jumătate, Camera de Comerț și Industrie a României este un promotor activ și constant al modernizării României. De la primele rânduri ale Codicelui de comerciu din 1887 și până la complexitatea fluxurilor digitale din prezent, sistemul cameral a rămas un partener strategic stabil al mediului economic autohton, care își adaptează strategia în funcție de provocările prezentului și viitorului.

Protecționismul a fost în România în perioada modernă o condiție pentru a ne făuri o economie națională în domenii în care resursele permiteau existența acesteia. Camerele de Comerț trebuiau să vegheze la asigurarea șanselor economiei naționale de a trece de la export de materie primă la producție și la export de produse finite.

Economia românească s-a aliniat mai întâi economiilor europene, până la Al Doilea Război Mondial, pentru ca după aceea, economia să fie pentru două decenii cel puțin subordonată direcției impuse de URSS.

Din 1964 până în 1990, din 1990 până în 2006 și din 2006 în prezent, economia românească a trecut prin etape distincte. Dispăruă în perioada comunistă, Camera de Comerț și Industrie a revenit după 1990, ca o reluare firească a tradiției. Rolul său continuă să fie unul de prim rang.

Tranziția de la comunism la economia de piață, intrarea pe piața comună (piața unică) a UE a reprezentat, fără îndoială, o provocare pentru Camera de Comerț și Industrie din România.

Revista Evenimentul Istoric, Nr.95, Ianuarie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!