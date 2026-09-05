Locul real dintr-un film Netflix poate fi vizitat și astăzi. Ce există acolo

Povestea prezentată în filmul Netflix „Societatea zăpezii”/„Society of the Snow” pare greu de imaginat chiar și după vizionarea producției. Un avion cu 45 de persoane la bord s-a prăbușit în 1972 într-una dintre cele mai izolate regiuni ale Munților Anzi, iar cei rămași în viață au petrecut acolo 72 de zile înainte ca ultimii supraviețuitori să fie salvați.

Locul în care s-a produs tragedia există, desigur, și astăzi. Este cunoscut drept Valle de las Lágrimas, adică „Valea Lacrimilor”, și se află într-o zonă extrem de izolată din provincia Mendoza, Argentina.

Astăzi, în locul în care s-a aflat epava avionului nu există un muzeu, un centru turistic sau o construcție impunătoare. Peisajul a rămas dominat de munți, stâncă și zăpadă, însă în zonă a fost amenajat un memorial dedicat celor care și-au pierdut viața în urma accidentului.

Pe 13 octombrie 1972, zborul 571 al Forțelor Aeriene Uruguayene transporta membri ai echipei de rugby Old Christians Club, alături de rude și prieteni, din Uruguay spre Chile. Avionul s-a prăbușit în Anzi după ce echipajul a început coborârea prea devreme. La bord se aflau 45 de persoane. În urma impactului, o parte dintre pasageri au murit imediat, iar alții și-au pierdut viața în zilele și săptămânile următoare. Cei rămași au fost nevoiți să supraviețuiască în condiții extreme, fără hrană suficientă și expuși frigului puternic.

Operațiunile oficiale de căutare au fost oprite după câteva zile, autoritățile considerând că șansele de a mai găsi supraviețuitori erau foarte mici. În realitate, mai multe persoane erau încă în viață.

Doi dintre supraviețuitori, Nando Parrado și Roberto Canessa, au plecat în cele din urmă pe jos prin munți pentru a căuta ajutor. După o călătorie extrem de dificilă, au întâlnit un localnic și au reușit să alerteze autoritățile. La final, 16 persoane au supraviețuit celor 72 de zile petrecute în Anzi. Netflix arată că filmul „Societatea zăpezii” este bazat pe accidentul real al zborului 571 și pe mărturiile supraviețuitorilor. Producătorii și regizorul J.A. Bayona au discutat cu supraviețuitorii și cu familiile victimelor în timpul pregătirii filmului.

Zona accidentului este cunoscută drept Valea Lacrimilor.În apropierea locului în care s-a aflat fuselajul avionului a fost ridicat un memorial. Fotografiile realizate în zonă arată o cruce și monumente cu numele victimelor, precum și obiecte lăsate de vizitatori în memoria celor care au murit.

Locul este în continuare extrem de izolat. Nu este o atracție turistică la care se poate ajunge simplu cu mașina și nici un obiectiv amenajat asemenea unui muzeu. Pentru a ajunge acolo este nevoie de o expediție prin munți, iar unele companii din Mendoza organizează excursii ghidate de mai multe zile, pe jos sau călare.

Vizitatorii ajung astfel până la memorial și în zona în care s-au petrecut evenimentele din 1972. Faptul că oamenii merg astăzi până acolo poate părea surprinzător, însă locul a devenit atât un spațiu de comemorare, cât și unul asociat cu una dintre cele mai cunoscute povești de supraviețuire din lume.

Un alt detaliu interesant este că echipa filmului a ajuns chiar în Valea Lacrimilor. J.A. Bayona a vizitat locul înaintea producției, iar o echipă restrânsă a filmat imagini în zona reală a accidentului. Aceste cadre au fost folosite pentru a reproduce cât mai fidel dimensiunea și izolarea Munților Anzi.

Cea mai mare parte a scenelor cu epava nu a fost însă filmată acolo. Producția principală s-a desfășurat în Sierra Nevada, în Spania, unde au fost construite replici ale avionului. Imaginile reale din Valea Lacrimilor au fost folosite inclusiv pentru fundaluri și efecte vizuale.

Alegerea a fost necesară și din cauza dificultății de a lucra în locul real. Altitudinea, frigul, accesul dificil și condițiile imprevizibile fac ca zona să fie foarte complicată chiar și pentru o echipă profesionistă.

Cei care ajung în zonă nu vor găsi avionul intact, așa cum apare în cea mai mare parte a filmului. Fuselajul a reprezentat adăpostul supraviețuitorilor timp de peste două luni, însă locul s-a schimbat considerabil în cei peste 50 de ani care au trecut de la accident.

Astăzi, punctul principal de reper este memorialul și peisajul care înconjoară locul tragediei. Tocmai acest peisaj oferă însă una dintre cele mai puternice perspective asupra poveștii. Munții se întind pe distanțe uriașe, iar în multe direcții nu există așezări sau drumuri vizibile.

Roberto Canessa, unul dintre supraviețuitori, a explicat pentru Netflix că filmul reușește să arate imensitatea Anzilor și cât de mici se simțeau oamenii pierduți acolo.

Pentru familiile victimelor și pentru cei interesați de poveste, locul nu este doar punctul unei tragedii celebre.

Memorialul amintește atât de cei care au murit în accident și în zilele care au urmat, cât și de lupta pentru supraviețuire a celor care au reușit să se întoarcă acasă.

Povestea a inspirat de-a lungul timpului cărți, documentare și filme, însă succesul producției Netflix „Societatea zăpezii” a adus din nou accidentul din 1972 în atenția publicului internațional.

Iar locul prezentat pe ecran nu este unul inventat pentru cinema. Valea Lacrimilor există și astăzi, iar între aceiași munți în care 16 oameni au reușit să supraviețuiască timp de 72 de zile se află acum un memorial care amintește de cei care nu s-au mai întors acasă.