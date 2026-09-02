Prețurile ridicate ale petrolului ar putea duce la o creștere semnificativă a biletelor de avion pentru zborurile pe distanțe scurte în Europa. Reprezentanții Ryanair avertizează că, în cazul în care costurile ridicate ale combustibilului se mențin și anul viitor, unele companii aeriene ar putea întâmpina dificultăți majore, potrivit DPA.

Compania aeriană irlandeză Ryanair și-a diminuat obiectivul de trafic pentru anul viitor, în încercarea de a limita consumul de combustibil în sezonul de iarnă. O parte din combustibilul necesar pentru această perioadă nu este cumpărat în avans și, prin urmare, este expus prețurilor actuale ale petrolului.

Decizia vine în contextul unei noi creșteri a prețurilor petrolului, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit datelor Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), prețul mediu al combustibilului pentru avioane a urcat cu 8,2% într-o singură lună, până la aproximativ 156 de dolari pe baril.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prețul este cu 74,2% mai mare.

Costurile cu combustibilul reprezintă unul dintre factorii importanți care influențează tarifele practicate de companiile aeriene, în special pe rutele unde marjele de profit sunt mai reduse.

Ryanair are aproximativ 80% din necesarul de combustibil pentru 2027 contractat la un preț de 67 de dolari pe baril. Situația oferă companiei o protecție importantă în fața creșterilor de preț.

Combustibilul care nu este acoperit prin contracte trebuie însă achiziționat la prețurile existente pe piață. Pentru Ryanair, acest lucru face ca sezonul de iarnă, în mod obișnuit mai puțin profitabil, să fie mai expus creșterii costurilor.

Ryanair estimează că menținerea prețurilor ridicate ale petrolului în 2027 ar avea efecte directe asupra tarifelor pentru pasageri. Compania consideră că operatorii care au contractat o proporție mai mică din necesarul de combustibil ar putea fi cei mai afectați.

„Dacă prețurile ridicate ale petrolului se vor menține și în 2027, Ryanair consideră că tarifele pentru zborurile pe distanțe scurte din Europa vor crește semnificativ, pentru a reflecta scumpirea petrolului, în condițiile în care unii competitori care au o acoperire mai redusă împotriva fluctuațiilor de preț vor avea dificultăți în a-și menține capacitatea sau chiar în a supraviețui în sezonul de iarnă care urmează”, a transmis compania.