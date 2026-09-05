Un avion de luptă F-4 Phantom al Forțelor Aeriene Grecești s-a prăbușit sâmbătă, 5 septembrie, în timpul demonstrațiilor aeriene organizate la baza aeriană Tanagra, în cadrul evenimentului Athens Flying Week. Accidentul a avut loc cu puțin înainte de ora locală 15:00, iar la locul prăbușirii a izbucnit un incendiu care a generat o coloană densă de fum negru, vizibilă în apropierea zonei în care se aflau spectatorii.

Potrivit televiziunii publice elene ERT, aeronava militară s-a prăbușit în circumstanțe care nu erau clarificate imediat. Surse internaționale au precizat că era vorba despre un F-4 Phantom cu două locuri și că accidentul s-a produs în timpul unei manevre la joasă altitudine.

Imaginile difuzate de la fața locului au arătat o coloană groasă de fum negru ridicându-se la câteva sute de metri de publicul venit să urmărească demonstrațiile aeriene. Incendiul izbucnit după prăbușire a necesitat intervenția echipajelor de urgență.

F-4 Phantom era o aeronavă cu două locuri, astfel că la bord se aflau doi membri ai echipajului. La momentul primelor informații transmise după accident, nu era clar dacă aceștia reușiseră să se catapulteze înainte ca aeronava să lovească solul. Operațiunile de căutare și salvare au fost îngreunate de incendiul izbucnit în zona impactului.

Forțele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului, inclusiv cu elicoptere și aeronave care au aruncat apă. Associated Press a relatat că la operațiune participau 85 de pompieri și 11 aeronave și elicoptere.

Accidentul s-a produs în apropierea zonei în care se aflau spectatorii, însă primele informații disponibile nu indicau persoane rănite din rândul publicului. Incendiul a rămas la distanță de zona de vizionare, potrivit Associated Press.

Athens Flying Week este unul dintre principalele evenimente aviatice organizate în Grecia. Ediția din 2026 are loc la baza aeriană Tanagra în zilele de 5 și 6 septembrie, iar programul include participarea unor aeronave militare și echipe de acrobație aeriană din mai multe țări.

Evenimentul din acest an este cea de-a 14-a ediție a Athens Flying Week. Organizatorii anunțaseră participarea unor aeronave precum F-4 Phantom, Rafale, F-16 Viper și Eurofighter Typhoon, precum și a echipei de acrobație Fursan Al Emarat din Emiratele Arabe Unite.