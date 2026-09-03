Ai un loc de parcare, ocupat ani la rând cu aceeași mașină. Vine cineva și pune mașina în locul tău. Ți s-a întâmplat și ție?

Trebuie să stii că acel loc nu devine automat proprietatea șoferului. Dreptul de utilizare depinde de regimul juridic al terenului, de existența unei autorizații si de regulamentul local.

Disputele pentru parcările din fața blocurilor sunt frecvente: un vecin susține că locul îi aparține deoarece parchează acolo de ani întregi, în timp ce altul invocă faptul că spațiul este domeniu public. Potrivit legislației în vigoare, simplul fapt că locul se află in dreptul unui apartament sau este folosit în mod obișnuit de aceeași persoană nu creează un drept de proprietate ori de prioritate.

Dacă parcarea se află pe domeniul public și locul nu este atribuit, rezervat ori supus unei taxe, el poate fi folosit de orice conducător auto, cu respectarea indicatoarelor, marcajelor și regulilor locale. Proprietarul apartamentului din dreptul locului, locatarul de la parter sau persoana care „a parcat mereu acolo” nu beneficiază automat de prioritate.

Codul rutier definește parcarea drept staționarea vehiculelor în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător. Totodată, autoritățile locale pot adopta reguli privind accesul, staționarea și parcarea pe drumurile pe care le administrează. Prin urmare, condițiile concrete diferă de la o localitate la alta.

Un loc de parcare de resedință atribuit prin contract, abonament sau autorizație poate fi utilizat de titular în condițiile prevăzute de regulamentul local. Unele autorități stabilesc exclusivitate permanentă, iar altele numai în anumite intervale orare.

Un alt șofer nu poate presupune că locul este liber doar pentru că mașina titularului lipsește. Trebuie verificate indicatorul, numărul locului și regulamentul serviciului local de parcări. La rândul său, titularul nu dobândește proprietatea asupra terenului, ci doar dreptul de utilizare stabilit prin actul emis de autoritate.

Dacă locul este înscris ca proprietate individuală în actul de proprietate si în documentația cadastrală, acesta poate fi folosit de proprietar sau de persoanele cărora proprietarul le permite accesul.

Situația este diferită când parcarea se află pe terenul comun al condominiului. Legea nr. 196/2018 include, dacă actele de proprietate nu prevăd altfel, terenul aferent clădirii, curțile și căile de acces între părțile comune. Nimeni nu își poate însuși unilateral o asemenea suprafață.

O parte comună poate fi dată unui proprietar în folosință exclusivă numai fără lezarea drepturilor celorlalți, cu acordul tuturor proprietarilor și printr-un contract încheiat cu asociația pentru cel mult 12 luni, care poate fi reînnoit.

Locurile adaptate și semnalizate pentru persoanele cu dizabilități pot fi folosite de vehiculele care transportă o persoană titulară a cardului-legitimație. Administratorul parcării publice poate atribui, la cerere, un loc gratuit cât mai aproape de domiciliul persoanei care are nevoie de acesta.

Ocuparea acestor locuri de către alte vehicule se sancționează cu amendă între 2.000 și 10.000 de lei și cu ridicarea mașinii, potrivit legii nr. 448/2006, art. 65 și art. 100.

Indiferent cine pretinde locul, staționarea este interzisă în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile, precum și în celelalte situații prevăzute de legislația rutieră. Parcarea pe trotuar trebuie permisă de administratorul drumului și trebuie păstrat un culoar de cel puțin un metru pentru pietoni.

Nici rezervarea improvizată a unui loc public cu lăzi, scaune, bidoane, lanțuri sau alte obiecte nu produce un drept legal. Regulamentul rutier interzice crearea de obstacole pe drumul public.

Concluzia este simplă: locul poate fi revendicat exclusiv numai dacă există un act de proprietate, un contract, o autorizație sau o atribuire legală.

În lipsa acestora, un loc public nerezervat poate fi ocupat de orice șofer care respectă regulile de circulație și regulamentul local.