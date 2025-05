EVZ Special George Măndilă, OMD Mamaia-Constanța: A fost cel mai bun 1 Mai de după pandemie







A avut loc o nouă ediție a podcastului „Esențial”, pe canalul de Youtube „Hai România”. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, s-a axat pe turism și noile proiecte care au loc pe litoralul românesc. Invitatul special al acestei ediții a fost George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța. Acesta a adus în atenția publicului implicarea organizației pe care o conduce în promovarea și dezvoltarea orașului Constanța și a stațiunii Mamaia.

Mamaia a fost numită perla litoralului românesc. Acum, OMD, hotelierii, operatorii și autoritățile încearcă să aducă această stațiune la strălucirea de altă dată. Proiectele sunt ambițioase și pline de inițiative care vor genera un impact important. George Măndilă a vorbit despre obiectele pe care le are în acest an pentru zona Mamaia-Constanța. De asemenea, a prezentat și situația de la debutul sezonului, odată cu minivacanța de 1 Mai.

Mamaia, luată cu asalt de turiști

George Măndilă a povestit despre începutul sezonului pe litoralul românesc în 2025. Potrivit acestuia, stațiunea Mamaia a fost plină de turiști în minivacanța de 1 Mai.

„Eu cred că am început sezonul foarte bine. Stațiunea Mamaia a fost plină, iar de mult timp nu am mai avut atâția turiști 4 zile consecutiv de 1 Mai. Anul trecut ne-am pregătit pentru o super minivacanță de 6 zile, când perioadele de 1 Mai și de Paște erau legate. Dar, am avut ghinionul de o ploaie torențială în ziua doi, iar turiștii au plecat acasă. Anul acesta vremea a fost excelentă. Au fost oameni mulți, multe evenimente, oamenii s-au simțit bine. Cred că ne-am apropiat de 20.000 de turiști în Mamaia, iar pragul de 50.000 de turiști a fost depășit pe întreg litoralul. Este un lucru bun pentru 1 mai, la deschiderea de sezon. A fost cel mai bun 1 Mai de după pandemie”, a precizat invitatul.

Minivacanța de 1 Mai

Startul a fost unul foarte bun, iar românii s-au putut bucura de evenimente, concerte și alte atracții atât în Mamaia, cât și în Constanța. „4 zile consecutive 4 zile însorite, foarte multe evenimente, foarte multe pregătiri, renovări, mentenanță, scenotehnică, artiști, foarte multe chestiuni. La nivelul pregătirilor, hotelurile și operatorii au început munca de undeva din februarie-martie. Este nevoie de două luni de zile de muncă ca să redeschizi un hotel. Noi, ca și organizație de management al destinației, ne-am ocupat de partea publică a poveștii. Cu alte cuvinte, este vorba de acele evenimente de petrecere a timpului liber care nu îi costă bani pe turiști. Ne-am ocupat de evenimentele de la Piațeta Cazinou din stațiunea Mamaia, deja celebra scenă Mamma Mia. Am avut patru zile consecutive cu artiști mari precum Bibi, trupa 3Sud-Est, Lidia Buble, Jo, Vunk, Adda, dar și artiști locali”, a povestit George Măndilă.

De asemenea, turiștii care au dorit să se bucure de viața de noapte au putut merge la petrecerile organizate de marile cluburi. „În capătul stațiunii, au fost marile cluburi cu investiții mari și artiști consacrați atât național, cât și internațional. A fost deosebit, lucrări de anvergură, dar totul era pe bani. Culmea, nu mai găseai niciun loc liber. Dacă voiai să cumperi o brățară de intrare la unul dintre aceste cluburi era destul de greu, cam cu două-trei săptămâni înainte deja nu mai exista nimic. Nu suntem o țară nici bogată, nici săracă. Românii, când își pun ceva în cap, bagă mâna în buzunar și nu se uită la cheltuieli”, a spus președintele OMD Mamaia-Constanța.

Rolul și statutul OMD

Invitatul a explicat rolul Organizațiilor de Management al Destinației, care se regăsesc în toată țara. „OMD este o asociere între public și privat, între patronatele cu relevanță în turism și primărie, finanțată din taxa specială numită taxa de promovare turistică. Au drept scop principal promovarea și dezvoltarea turismului în destinația turistică integrată, noi i-am zis Mamaia-Constanța. Am început timid în țară. Noi, la Constanța, am fost a treia sau a patru organizație avizată în 2023, primii au fost cei din nordul țării. Noi facem foarte multe lucruri atât pentru turiștii care au ajuns deja în stațiuni, care ne-au ales, cât și pentru turiștii care urmează să aleagă destinația de vacanță. Cu alte cuvinte, ne ocupăm de timpul liber, de publicitate și de distracție”, a precizat George Măndilă.

OMD Mamaia- Constanța se implică pentru a promova o destinație turistică cu multă istorie în spate și plină de cultură. Sunt anumite evenimente și locuri emblematice care reprezintă un simbol al stațiunii. „Noi suntem Mamaia clasică, cea a Festivalului Mamaia, a Bar Melody, cu Plaja International sau Plaja REX, Mamaia cu zona verde, faleză generoasă și hotelurile răsfirate. Este muncă multă în spate, 90% fiind planificare și organizare. Noi suntem prezenți în comunicarea publică națională, în publicitatea națională, suntem prezenți la toate competițiile din industria turistică”, a explicat invitatul.

Pregătiri pentru sezonul estival

În prezent, litoralul se pregătește pentru minivacanța de 1 iunie și de Rusalii, perioadă care îi aduce pe mulți turiști pe litoral. În Mamaia, sezonul va continua până pe 15 septembrie, cu evenimente și voie bună pentru cei care aleg să vină la malul mării.

„Noi organizăm în perioada de 1 iunie mai multe evenimente, începând de la 29 mai. Vor fi turiști dacă vremea va fi bună. La Piațeta Cazinou vom avea din nou concerte cu artiști naționali și locali. Vom anunța lista săptămâna viitoare. Mai venim cu o noutate. Vom deschide și Piațeta Perla, deja celebra locație de lângă teatrul de vară, unde se organizează acum Festivalul Mamaia. Avem o scenă pregătită cu spectacole pentru copii. Vom avea artiști, teatru, magicieni, baloane, picturi pe față, concurs de talente. Vom avea și o trupă de umor foarte cunoscută care va presta în fiecare joi acolo. Vom pune în scenă și spectacole de reconstituiri istorice”, a povestit George Măndilă.

Întregul podcast poate fi urmărit AICI.