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Lista localităților unde incidența a trecut de 3 cazuri la mia de locuitori. Ce se întâmplă imediat după

Lista localităților unde incidența a trecut de 3 cazuri la mia de locuitori. Ce se întâmplă imediat după

Comitetul pentru Situații de Urgență a făcut publică lista cu localitățile care au incidența cumulată la 14 zile mai mare sau egală cu trei la mia de locuitori.
Stiri calde

Vă reamintim că după ce o localitate atinge incidența de 3 la mia de locuitori este necesară convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență pentru adoptarea de măsuri de prevenție și limitare a răspândirii virusului SARS-COV-2, în conformitate cu prevederile Hotărârilor CNSU și a celor de guvern în vigoare.

LISTA LOCALITĂȚILOR CU INCIDENȚA MAI MARE SAU EGALĂ CU 3 LA MIA DE LOCUITORI

20 SEPTEMBRIE 2021

JUDEȚ                                       LOCALITATE                         INCIDENȚĂ

SIBIU ŞEICA MICĂ 10.03
CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 9.83
CLUJ CĂTINA 9.67
CLUJ PLOSCOŞ 9.66
SATU MARE TÂRŞOLŢ 9.40
MARAMUREŞ BÂRSANA 8.24
SATU MARE GHERŢA MICĂ 7.92
SATU MARE VAMA 7.25
NEAMŢ TUPILAŢI 7.08
SUCEAVA HORODNIC DE JOS 6.85
MARAMUREŞ ASUAJU DE SUS 6.56
BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 6.56
TIMIŞ DUMBRAVA 6.55
SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 6.38
BOTOŞANI TUDORA 6.26
TELEORMAN ZÂMBREASCA 6.26
SATU MARE TARNA MARE 6.08
TIMIŞ BARA 6.04
SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 6.03
CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 6.01
TIMIŞ BUCOVĂŢ 5.95
ILFOV AFUMAŢI 5.94
BOTOŞANI ROMA 5.87
SATU MARE VIILE SATU MARE 5.86
SATU MARE BIXAD 5.84
TIMIŞ MORAVIŢA 5.79
BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDACU DE JOS 5.64
CLUJ GEACA 5.57
TELEORMAN ISLAZ 5.56
CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 5.47
SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 5.44
DOLJ GHERCEŞTI 5.41
TELEORMAN BLEJEŞTI 5.40
ARAD FRUMUŞENI 5.37
MARAMUREŞ GIULEŞTI 5.36
VÂLCEA ORAŞ HOREZU 5.36
TIMIŞ CENEI 5.29
OLT DEVESELU 5.29
TIMIŞ DENTA 5.28
SUCEAVA POIENI-SOLCA 5.26
TIMIŞ GIULVĂZ 5.21
CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 5.14
SATU MARE APA 5.12
MARAMUREŞ CĂLINEŞTI 5.10
DOLJ ORAŞ BECHET 5.09
CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 5.06
CLUJ SĂNDULEŞTI 5.02
SATU MARE BĂTARCI 5.00
MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 4.97
SATU MARE TURŢ 4.97
SATU MARE DOBA 4.94
BIHOR BRUSTURI 4.93
SĂLAJ MIRŞID 4.88
BIHOR GEPIU 4.84
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4.83
TIMIŞ ŞAG 4.82
SATU MARE SUPUR 4.82
DOLJ FĂRCAŞ 4.77
BACĂU PARAVA 4.76
OLT FĂRCAŞELE 4.69
BISTRIŢA-NĂSĂUD NUŞENI 4.66
ARAD CĂRAND 4.65
OLT OBÂRŞIA 4.64
BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 4.56
SUCEAVA ORAŞ SOLCA 4.56
CLUJ GÂRBĂU 4.54
TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 4.53
BISTRIŢA-NĂSĂUD MATEI 4.49
OLT MILCOV 4.47
SATU MARE CERTEZE 4.46
SUCEAVA FRĂTĂUŢII VECHI 4.46
TIMIŞ BECICHERECU MIC 4.45
ILFOV MOGOŞOAIA 4.45
PRAHOVA BREBU 4.44
BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 4.44
VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 4.44
MARAMUREŞ BOGDAN VODĂ 4.41
SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 4.40
SĂLAJ ŞIMIŞNA 4.40
VASLUI MĂLUŞTENI 4.37
OLT CEZIENI 4.36
OLT IANCA 4.36
MARAMUREŞ OCNA ŞUGATAG 4.31
DÂMBOVIŢA BUTIMANU 4.30
SUCEAVA TODIREŞTI 4.30
BOTOŞANI CORNI 4.27
SATU MARE RACŞA 4.26
CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 4.25
CĂLĂRAŞI CURCANI 4.24
ALBA SÂNCEL 4.23
TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 4.22
ILFOV CORBEANCA 4.18
OLT TRAIAN 4.18
DOLJ CÂRCEA 4.17
SĂLAJ BOBOTA 4.16
SĂLAJ BOCŞA 4.16
DOLJ CATANE 4.16
CLUJ TURENI 4.15
OLT CORBU 4.13
CLUJ SĂVĂDISLA 4.13
TELEORMAN VEDEA 4.12
ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 4.10
TIMIŞ MAŞLOC 4.07
BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 4.07
ILFOV BRĂNEŞTI 4.04
BOTOŞANI CURTEŞTI 4.04
IALOMIŢA GHEORGHE DOJA 4.01
ILFOV DOBROEŞTI 3.98
IALOMIŢA MANASIA 3.98
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 3.98
IALOMIŢA CIOCÂRLIA 3.94
ARAD ZĂDĂRENI 3.93
BRAŞOV HĂLCHIU 3.92
TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 3.90
NEAMŢ FĂUREI 3.88
PRAHOVA ORAŞ AZUGA 3.88
TIMIŞ GIROC 3.87
CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3.83
CLUJ BORŞA 3.83
DOLJ CALOPĂR 3.82
TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3.82
TIMIŞ GHIRODA 3.77
CLUJ CĂŞEIU 3.76
ILFOV ORAŞ OTOPENI 3.76
BACĂU STRUGARI 3.73
HARGHITA MĂRTINIŞ 3.72
SUCEAVA BOTOŞANA 3.71
ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 3.71
BISTRIŢA-NĂSĂUD TÂRLIŞUA 3.71
CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 3.69
MARAMUREŞ MOISEI 3.69
BISTRIŢA-NĂSĂUD TEACA 3.69
TIMIŞ PARŢA 3.68
SATU MARE PĂULEŞTI 3.65
VRANCEA BILIEŞTI 3.64
TELEORMAN CIUPERCENI 3.63
SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 3.63
TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 3.63
GORJ CRASNA 3.61
VASLUI CREŢEŞTI 3.61
ILFOV GLINA 3.61
ARAD MONEASA 3.61
BISTRIŢA-NĂSĂUD GALAŢII BISTRIŢEI 3.60
ILFOV CHIAJNA 3.59
GALAŢI MOVILENI 3.59
MARAMUREŞ VIŞEU DE JOS 3.59
PRAHOVA CORNU 3.58
CĂLĂRAŞI MITRENI 3.58
IALOMIŢA SĂRĂŢENI 3.57
CLUJ BACIU 3.56
BOTOŞANI HAVÂRNA 3.55
GIURGIU SINGURENI 3.55
TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 3.54
MARAMUREŞ ŞIŞEŞTI 3.54
PRAHOVA VÂLCĂNEŞTI 3.54
IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 3.52
ILFOV CIOROGÂRLA 3.51
CLUJ JICHIŞU DE JOS 3.49
ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 3.49
SUCEAVA SUCEVIŢA 3.49
CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 3.48
IALOMIŢA RĂDULEŞTI 3.48
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU 3.45
CONSTANŢA INDEPENDENŢA 3.44
TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 3.43
TIMIŞ PĂDURENI 3.40
PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 3.37
GALAŢI COROD 3.36
ARAD CHISINDIA 3.35
SUCEAVA CIOCĂNEŞTI 3.34
VASLUI FEREŞTI 3.33
ILFOV BERCENI 3.32
CLUJ MĂRIŞEL 3.32
ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 3.31
MEHEDINŢI OBÂRŞIA DE CÂMP 3.31
BBISTRIŢA-NĂSĂUD RODNA 3.31
MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 3.30
VASLUI TANACU 3.30
TELEORMAN GĂLĂTENI 3.29
DOLJ TEASC 3.29
TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3.27
SUCEAVA ŞCHEIA 3.27
ARGEŞ CĂTEASCA 3.26
NEAMŢ DOLJEŞTI 3.26
MARAMUREŞ BAIA MARE 3.26
OLT SPINENI 3.25
TELEORMAN MÂRZĂNEŞTI 3.24
TELEORMAN TĂTĂRĂŞTII DE JOS 3.24
CONSTANŢA CUZA VODĂ 3.20
SUCEAVA HORODNIC DE SUS 3.19
VÂLCEA PIETRARI 3.19
PRAHOVA PROVIŢA DE JOS 3.18
MUREŞ TĂURENI 3.18
CONSTANŢA COSTINEŞTI 3.17
MEHEDINŢI BREZNIŢA-MOTRU 3.16
GALAŢI SUCEVENI 3.16
IAŞI VLĂDENI 3.15
IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3.14
BISTRIŢA-NĂSĂUD PARVA 3.13
ILFOV GRUIU 3.12
TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 3.12
NEAMŢ VALEA URSULUI 3.12
TELEORMAN MĂLDĂENI 3.11
TELEORMAN NANOV 3.11
SUCEAVA FRĂTĂUŢII NOI 3.09
CLUJ BELIŞ 3.08
NEAMŢ GÂRCINA 3.08
IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 3.08
CLUJ APAHIDA 3.06
GALAŢI COSMEŞTI 3.06
BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-ODORHEI 3.06
TELEORMAN TTURNU MĂGURELE 3.05
CONSTANŢA ADAMCLISI 3.04
DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 3.04
ILFOV COPĂCENI 3.03
BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 3.03
GIURGIU OGREZENI 3.03
IAŞI RĂCHITENI 3.03
BISTRIŢA-NĂSĂUD RUNCU SALVEI 3.03
OLT CILIENI 3.02
IAŞI SCOBINŢI 3.02
GALAŢI SMÂRDAN 3.01
ALBA SOHODOL 3.00
TTELEORMAN STEJARU 3.00

 

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