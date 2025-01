Linda Nolan, fosta membră a trupei The Nolans, a murit la 65 de ani. A dus o luptă cu o boală grea

Cântăreața Linda Nolan, cunoscută din celebra formație pop The Nolans, a decedat la vârsta de 65 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. „Nolan și-a găsit faima în anii 1970, alături de surorile Coleen, Maureen, Bernie, Denise și Anne, și au înregistrat hituri, inclusiv clasicul disco din 1980 „I'm In The Mood for Dancing”.”

După ce a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2005, boala a recidivat în timp și, în 2023, a ajuns să afecteze și creierul. Moartea sa a lăsat un gol imens în inimile celor apropiați, iar sora sa, prezentatoarea TV Coleen Nolan, a declarat că este „complet devastată” de pierderea surorii sale și a descris-o ca fiind „un far de dragoste, bunătate și putere”.

Într-un omagiu emoționant pe Instagram, Coleen a adăugat că „spiritul, umorul și râsul ei erau contagioase, prezența ei putea lumina orice cameră.”

Moștenirea grupului The Nolans și realizările Lindei

Grupul The Nolans a devenit extrem de popular în întreaga lume în anii 1970, fiind primul grup irlandez care a vândut peste un milion de discuri. „The Nolan Sisters au vândut în total 30 de milioane de discuri. Printre hiturile lor se numără „Gotta Pull Myself Together” și „Attention to Me”.”

Deși Linda a părăsit grupul în 1983, aceasta s-a reunit mai târziu cu surorile sale pentru câteva spectacole de revenire. Pe lângă cariera sa muzicală, Linda a avut o prezență apreciată și pe scenă, jucând în producția West End Blood Brothers, fiind de asemenea editorialistă la Daily Mirror și autor al unui best-seller de memorii.

Colegii săi de breaslă au marcat moartea sa, cu prezentatoarea Christine Lampard anunțând vestea într-un episod al emisiunii „Loose Women”, descriind-o pe Linda drept „o veste foarte tristă”.

Lupta cu cancerul și atitudinea optimistă a Lindei Nolan

Deși a fost diagnosticată cu cancer de mai mulți ani, Linda a păstrat mereu un spirit optimist, chiar și în fața dificultăților. „Vorbind pentru Mirror luna trecută, ea a spus: „Am crezut că cea de-a 60-a aniversare a mea va fi ultima, dar sunt încă aici, cinci ani mai târziu. Este ușor să stai deoparte și să devii deprimată, dar eu încă merg mai departe.”

Chiar și în ultimele sale zile, ea a continuat să fie activă pe rețelele sociale și a împărtășit cu fanii săi un mesaj puternic. „Marți, ea și-a actualizat poza de profil de pe X, unde biografia ei scria: „Trăind cu cancer, NU luptând sau murind din cauza lui.” Această atitudine pozitivă a fost o sursă de inspirație pentru mulți dintre cei care au urmărit-o, scrie theguardian.com.