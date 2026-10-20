Republica Moldova a transmis o notă de protest autorităților ucrainene după ce doi grăniceri din țara vecină au intrat ilegal pe teritoriul moldovenesc în timp ce urmăreau un bărbat care traversa înot râul Nistru.

Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a declarat că încălcarea frontierei nu justifică însă comportamentul agenților.

Potrivit lui Carp, de la începutul invaziei ruse în Ucraina au existat mai multe cazuri în care cetățeni ucraineni au trecut ilegal în Republica Moldova. Parlamentarul a subliniat că astfel de situații nu le permit grănicerilor să recurgă la acțiuni abuzive.

„Nimic nu justifică comportamentul unor grăniceri, indiferent că a fost o traversare ilegală. Nu se încadrează în nicio etică sau în nicio normalitate ceea ce au făcut grănicerii ucraineni”, a afirmat acesta.

Incidentul s-a produs pe 15 octombrie, în apropierea satului Holoșnița, din raionul Soroca. Doi grăniceri ucraineni au intrat în Republica Moldova cu o ambarcațiune cu motor, în timp ce încercau să rețină un bărbat de 49 de ani, originar din Kiev, care traversa înot Nistrul.

În imaginile publicate de deputatul Vasile Costiuc, reprezentant al partidului „Democrația Acasă”, localnicii îi acuză pe agenți că l-ar fi lovit pe bărbat în cap cu o bâtă și ar fi încercat să îl înece. Unul dintre grăniceri a răspuns acuzațiilor spunând: „Nu l-am înecat”.

Cei doi agenți au fost preluați de o patrulă a Poliției de Frontieră și conduși la Sectorul Poliției de Frontieră Cosăuți. Procuratura a dispus începerea urmăririi penale pentru trecerea ilegală a frontierei de stat. Armele grănicerilor și ambarcațiunea au fost confiscate în cadrul anchetei, iar ulterior cei doi au fost predați autorităților ucrainene în baza unui acord bilateral.

Bărbatul urmărit a fost internat la Spitalul Raional Soroca, unde medicii au constatat că suferise o comoție cerebrală.

Carp a declarat că acesta poate solicita azil politic în Republica Moldova și că, cel mai probabil, cererea îi va fi aprobată. Poliția de Frontieră a confirmat pentru TVR Moldova că bărbatul a solicitat deja azil.