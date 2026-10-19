Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău au transmis o notă de protest Ucrainei după ce doi grăniceri ucraineni au intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova în timp ce urmăreau un bărbat care încerca să traverseze înot râul Nistru. Deputatul Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a calificat incidentul drept „o încălcare gravă”. Parlamentarul a criticat și comportamentul grănicerilor față de cetățeanul ucrainean.

Anunțul a fost făcut luni, 19 octombrie, în emisiunea „La 360 de grade”, de la Radio Moldova. Potrivit lui Carp, Ministerul Afacerilor Externe a reacționat prin transmiterea unei note de protest, iar cazul a fost discutat și cu reprezentanții autorităților ucrainene.

Lilian Carp a declarat că trecerea frontierei de către cei doi grăniceri reprezintă o încălcare gravă, indiferent de circumstanțele în care s-a produs incidentul. Deputatul a condamnat și modul în care aceștia ar fi acționat față de bărbatul urmărit.

Carp a subliniat că încercarea bărbatului de a părăsi ilegal Ucraina nu justifică acțiunile grănicerilor pe teritoriul moldovean. Potrivit deputatului, comportamentul acestora față de cetățeanul ucrainean nu poate fi justificat prin misiunea de reținere.

„Dar, cu adevărat, nimic nu justifică un asemenea comportament din partea unor grăniceri, indiferent de faptul că a fost o traversare ilegală. Ceea ce i-au făcut grănicerii unui cetățean ucrainean nu se încadrează în nicio normă etică sau de normalitate. Dar, din câte cunosc eu, pe căile de comunicare s-a discutat despre acest incident cu autoritățile Ucrainei”, a punctat Lilian Carp.

Deputatul a amintit că, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, au fost înregistrate mai multe cazuri în care cetățeni ucraineni au încercat să treacă ilegal frontiera. Printre aceștia se numără bărbați cu vârste între 18 și 55 de ani, care încearcă să evite înrolarea în armată.

În ceea ce privește situația cetățeanului ucrainean Alexei Koval, în vârstă de 49 de ani, Lilian Carp a declarat că acesta are dreptul să solicite protecție internațională în Republica Moldova. Parlamentarul consideră că există șanse ca cererea sa de azil să fie acceptată, însă decizia urmează să fie luată de autoritățile competente, în urma examinării dosarului.

„Republica Moldova a oferit și altor persoane azil pe teritoriul nostru. Și, după toate cerințele existente, cel mai probabil, el va primi azil. Pentru că legislația internațională prevede că persoanele care fug de război au dreptul să ceară azil”, a afirmat deputatul.

Alexei Koval a fost scos din apele Nistrului și transportat la Spitalul Raional Soroca. Potrivit informațiilor transmise de Teleradio-Moldova, acesta urma să fie externat pe 20 octombrie, după ameliorarea stării de sănătate.

Ulterior, bărbatul urmează să fie transferat la Direcția Regională Nord a Inspectoratului General pentru Migrație, în municipiul Bălți, pentru continuarea procedurilor legate de cererea de azil.

Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, în apropierea satului Holoșnița, din raionul Soroca. Potrivit declarațiilor lui Alexei Koval și informațiilor prezentate de martori, bărbatul încerca să traverseze înot Nistrul pentru a ajunge la familia sa, plecată din Ucraina.

În timp ce se afla în apă, acesta ar fi fost urmărit de o ambarcațiune în care se aflau doi grăniceri ucraineni. Potrivit relatărilor, aceștia ar fi încercat să-l rețină și l-ar fi lovit cu o vâslă.

Bărbatul a ajuns în stare gravă pe malul moldovenesc. Mai mulți localnici au intervenit și l-au scos din apă, după care acesta a fost transportat la spital.

Cei doi grăniceri ucraineni au fost preluați de o patrulă moldovenească și conduși la Sectorul Poliției de Frontieră Cosăuți. Procuratura a pornit o urmărire penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

Pe 18 octombrie, surse din cadrul Poliției de Frontieră cei doi grăniceri au fost predați autorităților ucrainene în baza acordului bilateral de readmisie. Aceștia urmează să fie citați ulterior la audieri.

Bunurile găsite asupra lor, inclusiv ambarcațiunea, au fost confiscate în cadrul urmăririi penale.

Potrivit localnicilor din regoiune, acesta nu este primul incident, în zona râului Nistru ar mai fi fost depistate cadavre ale ucrainenilor care fug din calea războiului.

Autoritățile au dezmințit informațiile potrivit cărora cei doi bărbați ar fi angajați ai unui centru de recrutare. Potrivit datelor prezentate, aceștia făceau parte dintr-o patrulă de grăniceri, care în mod obișnuit are arme în dotare.

Pe de altă parte, Andrei Demcenco, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina, a susținut că ambarcațiunea ar fi ajuns pe malul moldovenesc din cauza curenților. De asemenea a nivelului scăzut al apei și a unei defecțiuni a motorului.

Rada Supremă a Ucrainei a aprobat în iunie prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale cu încă 90 de zile. Măsurile vor rămîne în vigoare pînă la 31 octombrie 2026. Acest lucru mențin restricțiile care împiedică, printre altele, organizarea alegerilor în țară.

Legea marțială oferă autorităților ucrainene puteri extinse pentru apărarea țării pe durata războiului. Ea permite mobilizarea resurselor civile în scop militar, impunerea unor restricții de circulație și aplicarea unor măsuri speciale de securitate, în funcție de evoluția situației din teren. În paralel, mobilizarea generală permite continuarea recrutării rezerviștilor și a altor categorii de persoane eligibile pentru serviciul militar. Una dintre cele mai importante consecințe ale legii marțiale este că în Ucraina nu pot fi organizate alegeri prezidențiale, parlamentare sau locale cît timp aceasta este în vigoare.

Din acest motiv, alegerile prezidențiale care ar fi trebuit să aibă loc în 2024 au fost amînate. Actualele autorități își continuă mandatul pînă la încetarea acestui regim excepțional și organizarea unui nou scrutin. În practică, legea marțială a însemnat și menținerea unor restricții privind ieșirea din țară a majorității bărbaților. Și anume cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani. Categorie supusă obligațiilor de mobilizare, cu excepțiile prevăzute de legislația ucraineană.