Liga Europa. FCSB - Drita, ora 21.30 și CFR Cluj - Braga, ora 19.30. Teste grele pentru calificarea în play-off

FCSB joacă, azi, de la ora 21.30 (ora 21.30, în direct la PRO TV), pe „Arena Națională”, împotriva kosovarilor de la Drita, în prima manșă a turului 3 preliminar al Ligii Europa. Campioana României, cu un început catastrofal de sezon, încearcă să-și revină în confruntarea cu campioana din Kosovo. Returul este programat la data de 14 august. Iar câștigătoarea va evolua în play-off cu Aberdeen din Scoția. Miza este calificarea în grupele competiției.

FCSB - Drita, echipe probabile

FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Cisotti, Oct. Popescu – Bîrligea Rezerve: Zima, Udrea, Cercel, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Alhassan, Stoian Absenți: Tănase, Ngezana (suspendaț), Olaru, Radunovic, Alibec (accidentați) Antrenor: Elias Charalambous

Drita: Maloku – Krasniqi, Mesa, Bejtulai, Ovouka – Dabiqaj, Broja – Balaj, Krasniqi, Ajzeraj – Manaj Rezerve: Behluli, Rexhepi, Bonsu, Ibrahim, Limaj, Morina, Mustafa, Sylejmani, Tusha, Zulfiu Antrenor: Zekirija Ramadani

Stadion: Arena Națională Arbitru: Damian Sylwestrzak // Asistenți: Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz Arbitru VAR: Kornel Paszkiewicz // Asistent VAR: Marcin Kochanek (toți din Polonia).

Tot azi, în aceeași fază a competiției, CFR Cluj primește vizita portughezilor de la Braga. Jocul începe la ora 19.30 și va fi transmis de Prima Sport și Digi Sport. Returul e programat pe 14 august.

În play-off, învingătoarea va da peste câștigătoarea din „dubla” Lincoln Red Imps (Gibraltar) și FC Noah (Armenia).

CFR Cluj - Braga, echipe probabile

CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Bolgado, Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Fică – Nkololo, Munteanu, Korenica Rezerve: Micai, Gal, Abeid, Sinyan, Kresic, Kun, Emerllahu, Deac, , Badamosi, Gjorgjevski, Menash, Postolachi Absenți: Simao, Păun (accidentați) Antrenor: Dan Petrescu

Braga: Hornicek – Vitor Carvalho, Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Dorgeles, Moutinho, Gorby – Horta, Fernandes, Zalazar Martines Rezerve: Arrey-Mbi, Bellaarouch, Da Rocha, El Ouazzani, Moscardo, Gharbi, Gomez, Lelo, Navarro, Rodriguez, Sa, Vidigal Antrenor: Carlos Vicens

Stadion: CFR Cluj Arbitru: Elchin Masiyev // Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov Arbitru VAR: Cesar Soto Grado // Asistent VAR: Alejandro Muñiz Ruiz

11:39 - Liga Europa. FCSB - Drita, ora 21.30 și CFR Cluj - Braga, ora 19.30. Teste grele pentru calificarea în play-off
