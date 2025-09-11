Monden Lidia Buble, bătută în plină stradă: Încă îmi revin din șoc







Cântăreața Lidia Buble a povestit cum un gest de bunătate s-a transformat într-un episod de agresiune, petrecut chiar în mijlocul străzii. Artista a fost bătută cu mătura în văzul tuturor. „Încă îmi revin din șoc”, a spus ea.

Totul s-a întâmplat la începutul acestei săptămâni, când artista se afla la volanul mașinii sale și se îndrepta spre un salon de înfrumusețare. La o trecere de pietoni, a observat o femeie în vârstă căzută pe trotuar, înconjurată de mai multe bagaje. Impresionată de situație, Lidia a oprit imediat pentru a vedea dacă persoana are nevoie de ajutor.

După ce i-a adresat câteva întrebări pentru a verifica dacă se simte bine, artista a coborât din mașină hotărâtă să îi întindă o mână. În acel moment, a urmat însă un episod total neașteptat.

Lidia Buble a mărturisit că a fost bulversată de reacția femeii, mai ales că intenția ei era să ofere sprijin. Aceasta a spus că încă este în stare de șoc și că nu îi vine să creadă că a trecut prin așa ceva.

„Nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la bătrânică. Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”, a adăugat artista pe Instagram.

Ulterior, ea a înțeles că bătrâna se afla cel mai probabil sub influența alcoolului și a început să îi ceară bani pentru a-și cumpăra țigări. „Mi-am dat seama după că doamna era așa… Îmi zicea încontinuu să îi dau bani să își ia țigări”, a povestit Buble, explicând că momentul a lăsat-o atât surprinsă, cât și dezamăgită.

Artista mai spus că gesturile de ajutor nu sunt întotdeauna întâmpinate așa cum ne-am aștepta, dar asta nu înseamnă că oamenii ar trebui să înceteze să fie solidari atunci când văd pe cineva în dificultate.

Episodul prin care a trecut Lidia Buble a stârnit numeroase reacții din partea fanilor săi, unii încurajând-o și felicitând-o pentru că a încercat să ajute, alții exprimându-și indignarea față de modul în care a fost tratată.