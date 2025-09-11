Monden

Lidia Buble, bătută în plină stradă: Încă îmi revin din șoc

Lidia Buble, bătută în plină stradă: Încă îmi revin din șocLidia Buble/ Sursa foto Captură video Instagram
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Cântăreața Lidia Buble a povestit cum un gest de bunătate s-a transformat într-un episod de agresiune, petrecut chiar în mijlocul străzii. Artista a fost bătută cu mătura în văzul tuturor. „Încă îmi revin din șoc”, a spus ea.

Lidia Buble, bătută în plină stradă

Totul s-a întâmplat la începutul acestei săptămâni, când artista se afla la volanul mașinii sale și se îndrepta spre un salon de înfrumusețare. La o trecere de pietoni, a observat o femeie în vârstă căzută pe trotuar, înconjurată de mai multe bagaje. Impresionată de situație, Lidia a oprit imediat pentru a vedea dacă persoana are nevoie de ajutor.

După ce i-a adresat câteva întrebări pentru a verifica dacă se simte bine, artista a coborât din mașină hotărâtă să îi întindă o mână. În acel moment, a urmat însă un episod total neașteptat.

Lidia Buble

Lidia Buble. Sursa foto Instagram

„Când m-am dus lângă ea să o ridic, a început să dea în mine cu o mătură, dar isteric așa”, a relatat cântăreața.

Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat în Utah. Trump: Violența politică a stângii radicale a luat prea multe vieți. Update
Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat în Utah. Trump: Violența politică a stângii radicale a luat prea multe vieți. Update
Vești bune pentru victimele țepelor imobiliare. Deciziile instanțelor îi ajută la recuperarea banilor
Vești bune pentru victimele țepelor imobiliare. Deciziile instanțelor îi ajută la recuperarea banilor

„Încă îmi revin din șoc”

Lidia Buble a mărturisit că a fost bulversată de reacția femeii, mai ales că intenția ei era să ofere sprijin. Aceasta a spus că încă este în stare de șoc și că nu îi vine să creadă că a trecut prin așa ceva.

„Nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la bătrânică. Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”, a adăugat artista pe Instagram.

Lidia Buble

Sursa foto: EVZ

Femeia ar fi fost sub influența alcoolului

Ulterior, ea a înțeles că bătrâna se afla cel mai probabil sub influența alcoolului și a început să îi ceară bani pentru a-și cumpăra țigări. „Mi-am dat seama după că doamna era așa… Îmi zicea încontinuu să îi dau bani să își ia țigări”, a povestit Buble, explicând că momentul a lăsat-o atât surprinsă, cât și dezamăgită.

Artista mai spus că gesturile de ajutor nu sunt întotdeauna întâmpinate așa cum ne-am aștepta, dar asta nu înseamnă că oamenii ar trebui să înceteze să fie solidari atunci când văd pe cineva în dificultate.

Episodul prin care a trecut Lidia Buble a stârnit numeroase reacții din partea fanilor săi, unii încurajând-o și felicitând-o pentru că a încercat să ajute, alții exprimându-și indignarea față de modul în care a fost tratată.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:23 - Experimentul unor cercetători, rupt din filmele SF: Au readus o particulă la starea sa inițială
07:17 - Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat în Utah. Trump: Violența politică a stângii radicale a luat prea multe ...
07:14 - Lidia Buble, bătută în plină stradă: Încă îmi revin din șoc
07:03 - Vești bune pentru victimele țepelor imobiliare. Deciziile instanțelor îi ajută la recuperarea banilor
06:54 - Cei mai bogați actori în 2025. Ce averi impresionante au strâns
06:45 - De unde puteți cumpăra legume ieftine. Topul piețelor cu prețuri accesibile

Proiecte speciale