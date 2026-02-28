Politica

Liderul USR, despre propunerea pentru Avocatul Poporului: Există un scepticism din partea unora pentru că nu ascultă comenzi politice

Roxana Rizoiu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că Roxana Rizoiu, propunerea partidului pentru funcția de Avocat al Poporului, este extrem de bine pregătită și a reprezentat de două ori România la CEDO în calitate de agent guvernamental. „Este una din cele mai importante experte pentru drepturile omului şi poate tocmai de aceea iarăși, există un anumit scepticism faţă de ea din partea unora”, a spus acesta.

Fritz: PSD trebuie să își respecte angajamentul

Președintele USR a fost întrebat vineri, într-o conferință de presă, dacă USR își va menține propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului, în contextul în care PSD a contestat această nominalizare.

„Iarăşi e acelaşi joc al răzgândirii. PSD şi-a asumat că va vota propunerea USR pentru Avocatul Poporului, la fel cum noi ne-am asumat să votăm, de exemplu, propunerea PSD la Curtea Constituţională fără să comentăm, deşi cu siguranţă am fi avut şi noi nişte întrebări. Şi cred că ţine de seriozitatea PSD să se ţină de această promisiune şi asumare, pentru care deja au primit ceva în schimb”, a declarat acesta.

Roxana Rizoiu, „extrem de calificată”

Potrivit liderului USR, Roxana Rizoiu este „extrem de calificată” pentru această funcție, fiind de două ori agent guvernamental pentru România la CEDO.

Dominic Fritz

Dominic Fritz. Sursa foto: Captură video Youtube

„Este una din cele mai importante experte pentru drepturile omului şi poate tocmai de aceea iarăşi, există un anumit scepticism faţă de ea din partea unora, tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice”, a afirmat Dominic Fritz.

Fritz: Există un proiect care interzice cumulul pensiei speciale cu salariul

El a declarat că, dacă PSD consideră problematic faptul că Roxana Rizoiu ar urma să primească atât pensie specială, cât și salariu, există deja un proiect de lege care interzice cumulul acestor venituri.

„Dacă PSD e deranjat de faptul că are o pensie specială, avem acum pe circuit o lege care să interzică cumulul pensie specială cu salariu şi această lege se poate atunci aplica la toată lumea, inclusiv la judecătorii numiţi de PSD la CCR, care au şi ei pensie specială şi salariu şi la viitorul Avocat al Poporului la toată lumea. Reguli speciale doar pentru numirile USR asta nu este cum funcţionează o democraţie”, a mai spus acesta.

1
HAI România!

