Monden Nelu Vlad, despre sabotajul Azur: Nu suportau succesul nostru nebun







Trupa Azur, una dintre cele mai îndrăgite formații de muzică de petrecere din România, a întâmpinat momente foarte dificile în timpul regimului comunist, când succesul lor era perceput ca o amenințare de către autorități.

Liderul formației Azur discută despre cea mai bună perioadă a trupei

Nelu Vlad, liderul formației, a discutat recent despre vremurile dificile în timpul emisiunii „Spynews TV”, amintind de restricțiile severe și de modul în care regimul i-a marginalizat.

„Mulți mă întrebau, când veneam pe la televiziuni, în ce perioadă a fost mai bine, pe vremea tovarășului Ceaușescu sau acum. Tindeam să afirm că pentru mine a fost mai bine atunci. Atunci ne-am afirmat, atunci știam că toată lumea e a noastră, am dominat scena vreo șapte ani, prin toate stadioanele țării. După, în partea a doua a vieții, mi-am dat seama că acum e mai bine din multe puncte de vedere”, a spus artistul.

Apogeul persecuției

Cu toate acestea, succesul formației a generat și represalii severe, aceștia fiind criticați de regimul comunist.

„Uitasem acele restricții groaznice. Cum deschideai gura, tot neamul era sechestrat și chinuit. Toată ziua ne răscoleau casele să ia valută. [...] Eram foarte criticați de regimul comunist, ne spuneau poluatori de folclor, țigani, ne făceau în toate felurile cei de la partid. Nu suportau succesul nostru nebun”, a mai spus liderul formației.

Persecuția a atins apogeul în momentul în care formația a fost interzisă în mod oficial de către autorități.

„Și noi, când am fost interziși, am scris o carte despre istoria formației Azur și acolo am pus și hotărârea Consiliului Culturii: suspendați pe viață. [...] Nu mai puteam cânta nicăieri. Era poliție la toate ieșirile din Brăila”, a mai spus acesta, la „Spynews TV”.

Nelu Vlad: „Acum a venit consacrarea noastră cu adevărat”

Deși regimul comunist a încercat să le suprime vocea și popularitatea, Azur a reușit să revină în atenția publicului și, în prezent, se bucură de recunoaștere.

„Acum e cel mai bine. Acum a venit consacrarea noastră cu adevărat”, a mai spus liderul, potrivit Spynews.ro.