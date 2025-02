Liderii UE, prezenți la Kiev după exact trei ani de război

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a marcat luni împlinirea a trei ani de la invazia rusă în Ucraina, salutat fiind de întreaga națiune pentru „rezistența” și „eroismul absolut” arătat de poporul ucrainean în fața agresiunii.

Într-o postare pe rețelele sociale, Zelenski a subliniat că acești trei ani sunt un simbol al curajului națiunii sale și și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au contribuit la protejarea Ucrainei și care își riscă viețile pentru statul ucrainean.

„Sunt mândru de Ucraina!”, a spus președintele, îndemnând la respectarea memoriei celor care au căzut în lupta pentru țară.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025