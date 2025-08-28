Politica Liderii Franței și Poloniei au vorbit în limba română la Chișinău. Maia Sandu, ovaționată de mulțime







Republica Moldova. Un moment inedit al manifestațiilor dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova a fost oferit de președintele Franței și cel al Poloniei, care și-au rostit discursurile exclusiv în limba română. Gestul a fost apreciat de publicul adunat în centrul Chișinăulu. Mulțimea aplaudând îndelung inițiativa liderilor europeni de a se adresa în limba oficială a Republicii Moldova.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Poloniei, Donald Tusk, și cancelarul german Friedrich Merz au fost întâmpinați cu urale și aplauze de miile de oameni veniți în Piața Marii Adunări Naționale să le asculte mesajele.

Liderii Franței și Poloniei și-au rostit discursurile exclusiv în limba română, gest apreciat de mulțime, iar intervenția președintei Maia Sandu a fost întreruptă. Cei prezenți în centrul Chișinăului scandând repetat numele șefei statului.

Șefa statului a subliniat că moldovenii au demonstrat, în pofida tuturor greutăților, că sunt curajoși și hotărâți să-și apere libertatea și suveranitatea.

„Ne-am bucurat că am scăpat de un regim totalitar și am purces la crearea unui stat democratic în care demnitatea fiecăruia dintre noi să fie respectată. Acești 34 de ani nu au fost tocmai ușori. Am trecut prin greutăți, dar am învățat și am crescut împreună. Iar astăzi suntem mândri de realizările noastre. Am demonstrat că suntem curajoși, că nu ne este frică. Ne apărăm libertatea și suveranitatea în fiecare zi”, a afirmat Sandu.

Președinta a evidențiat solidaritatea cetățenilor și recunoașterea internațională de care se bucură Republicii Moldova.

„Am demonstrat că muncim onest, acasă sau oriunde în lume. Am demonstrat că suntem solidari și de aceea Moldova este astăzi numită o țară mică cu inimă mare. Am demonstrat că suntem parteneri de încredere și de aceea avem asemenea prieteni valoroși”, a declarat șefa statului.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, în 1991, când Republica Moldova a ales independența, Germania sărbătorea primul său an ca națiune reunificată după decenii de diviziune.

„Ambele popoare știm ce înseamnă să schimbi cursul istoriei în bine. Ambele popoare știm despre oportunitățile și provocările care vin odată cu alegerea drumului libertății”, a subliniat Merz.

El a amintit că Germania a recunoscut rapid Republica Moldova în 1991, iar, de atunci, a fost construit un parteneriat bilateral solid care va continua mulți ani înainte. Oficialul german a mai declarat că Europa trebuie să fie unită în aceste vremuri dificile, când libertatea și principiile suveranității și integrității teritoriale sunt atacate deschis.

„În fiecare zi, Rusia încearcă să destabilizeze toate țările noastre europene. Să submineze și să distrugă acolo unde noi, europenii, vrem să construim un viitor prosper de libertate și pace pentru toți”, a punctat oficialul german.

Merz a reiterat că Germania și Uniunea Europeană stau ferm alături de Republica Moldova, iar scopul comun este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Uniunea Europeană nu este perfectă și, da, uneori este complicată. Dar Uniunea Europeană și-a îndeplinit promisiunea de pace, libertate și bunăstare în Europa. Privim Republica Moldova ca pe un partener apropiat în acest proiect european comun. Voi faceți parte din familia europeană”.

Premierul Poloniei Donald Tusk a spus că țara sa, la fel ca și Republica Moldova, a cunoscut ocupația și dictatura, plătind un preț greu pentru libertate. Iar lecția învățată a fost că, atunci când un popor este unit și curajos, niciun imperiu nu-l poate înfrânge.

„Voi, moldovenii, ați arătat deja că aveți această putere. Trei decenii în urmă, v-ați ridicat pentru libertate, pentru limba română. Trei ani în urmă, ați deschis casele voastre refugiaților ucraineni. Anul trecut, ați apărat, prin vot, calea europeană. Ați arătat lumii că Moldova trăiește după valorile noastre comune, valorile europene. Libertate, democrație, solidaritate”, a declarat Tusk.

De pe scena instalată în Piața Marii Adunări Naționale, premierul polonez a îndemnat cetățenii moldoveni să nu lase Rusia să se întoarcă aici.

„Nu risipiți ceea ce ați construit. Nu lăsați să vă fie furat viitorul. Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Europa este un proiect de pace, iar Moldova este parte din acest proiect”, a precizat premierul polonez.

„Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău!”, a afirmat președintele francez, Emmanuel Macron, în fața oamenilor adunați în Piața Marii Adunări Naționale.

Republica Moldova se poate mândri cu drumul parcurs de la independență încoace și poate avea încredere în destinul și viitorul său european, a spus Macron, precizând că Republica Moldova face parte deja din familia europeană și poate conta pe sprijinul și respectul Europei.

„Europa înseamnă unitate în diversitate, respectul tuturor identităților și culturilor. Este un proiect de pace, un parteneriat inedit și de solidaritate între țări egale, în slujba tuturor cetățenilor!”, a punctat liderul francez.

Emmanuel Macron a adăugat că Uniunea Europeană va fi mai puternică împreună cu Republica Moldova.

Menționăm că cei mai puternici lideri europeni - președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Poloniei, Donald Tusk, și cancelarul german Friedrich Merz - s-au aflat pe 27 august la Chișinău, la invitația președintei Maia Sandu, pentru a fi alături de cetățenii Republicii Moldova care sărbătoresc astăzi 34 de ani de independență.

Poliția Națională anunță că evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova au decurs fără incidente.

„Vă mulțumim celor peste 90 de mii de cetățeni prezenți în Capitală și celor câteva mii adunați la evenimentele desfășurate în localități pentru faptul că au adoptat o conduită responsabilă. Totodată, Poliția aduce aprecieri și participanților la trafic care s-au conformat restricțiilor de circulație și au colaborat cu oamenii legii”, se menționează în mesaj.

Poliția menționează că, pe parcursul întregii zile, au fost înregistrate încercări de a perturba evenimentele, de a bloca traseele și de a crea dezordine. Datorită promptitudinii și cooperării dintre instituțiile de drept, aceste intenții au fost prevenite și descurajate. În total, peste 90 de persoane vizate au fost conduse la inspectoratele de poliție, unde au fost documentate conform legii.