Leonard Doroftei, măcinat zilnic de mari regrete! Nu cred că am făcut tot ce se putea

Leonard Doroftei are regret legat de activitatea sa sportivă, pentru că el consideră că ar fi putut face mai mult decât a făcut. Pe de altă parte, acesta a precizat că e mândru de activitatea sa sportivă.

Leonard Doroftei regretă, dar nu are dezamăgiri

Fostul campion mondial la box a precizat că în ceea ce privește viața sa sportive ar fi putut face lucrurile diferit. ”Nu am făcut tot ce se putea în box, din punctul meu de vedere. Ar mai fi fost lucruri pe care aș fi vrut să le termin. Ceea ce mă face să cred că nu am făcut tot. Ar fi trebuit să fac meciul de la București, ar fi trebuit să fac un meci mult mai frumos cu Gatti.

Ar fi trebuit să lupt mai mult în meciul cu Spadafora și să îl pun la podea. Nu sunt dezamăgiri, sunt lucruri pe care le-aș fi făcut altfel. Și îți spun de ce nu sunt dezamăgiri: tot ce am făcut am făcut numai prin muncă.

Nu am folosit niciodată niciun stimulent care să-mi ajute corpul. M-am antrenat, eu am muncit, sunt tare mândru de ceea ce am realizat din munca mea, numai din muncă. Eu am avut controale pe doping, nu au găsit niciodată absolut nimic. Probabil de asta mă ajută corpul la vârsta asta”, a explicat ”moșu”.

A vrut să renunțe cu 2 luni înainte de meciul cu Gatti

Boxerul a precizat că și-a dorit să renunțe la box înainte de meciul cu Gatti. Mai ales că nici oferta canadienilor nu i-a plăcut foarte tare. Drept urmare nici el nu a fost în formă maximă la confruntare. ”Înainte de meciul cu Gatti am vrut să renunț la box, cu 2 luni înainte de meci. Dar am primit oferta de la canadieni.

În schimb oferta a venit cu o altă ofertă de a boxa doi ani de zile pentru ei. Dar nu mi-a convenit din punct de vedere financiar. Am avut și înainte și nu m-a ajutat financiar. Am plecat și a doua zi m-a chemat boss-ul mi-a zis: ”nu e nimic personal e doar bussines”. Și eu am zis ok, dar din momentul acela pentru mine nu a mai existat o dorință de a merge până în pânzele albe”, a mai povestit campionul.