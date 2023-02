Scandal în boxul românesc din cauza geloziei. Bătaie pentru soția unui fost campion mondial

Relația de prietenie dintre Leonard Doroftei și Lucian Bute s-ar fi destrămat din cauza geloziei și a invidiei. Cei doi campioni mondiali la box s-ar fi evitat după ce Lucian Bute i-a făcut avansuri soției colegului său. Chiar dacă aceștia nu au recunoscut niciodată că s-au certat, fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, a declarat că Doroftei nu a putut accepta succesul lui Bute.

Rudel Obreja a mai declarat că Leonard Doroftei nu a putut suporta avansurile pe care Bute i le-a făcut soției lui, dar nici reușitele în box.

„Doroftei nu suporta că Bute e celebru, e invidios. Apoi, să vă spun de la ce a pornit cearta dintre ei doi. Vă amintiți de scandalul în care Lucian Bute i-ar fi ‘zâmbit’ soției lui Doroftei? Stiți cine a generat acel scandal? El, Doroftei, pentru că a dat un interviu și a spus asta. Din gelozia lui, vis-avis de gloria pe care o avea Lucian, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. De acolo a început totul, nu i-a convenit că cineva i-a luat locul! La el este o problemă patologică”, a spus Obreja la Sport Total FM.

Bute și Doroftei au șters totul cu buretele

După ce s-ar fi dat la soția lui și i-ar fi furat succes în box, Leonard Doroftei a decis să șteargă tot cu buretele și să se împace cu Lucian Bute. În 2020, cei doi au trecut peste cuvintele dure pe care și le-au adresat și au început să se antreneze din nou împreună.

„M-am întâlnit cu Doroftei de când a venit aici. Merg și eu la aceeași sală la care merge și el, în Laval. Am stat de vorbă, chiar ne-am antrenat împreună. Oarecum suntem în relații normale, bune.

Suntem români până la urmă și, indiferent ce a spus el despre mine în ultimii ani, am șters cu buretele, am trecut peste aceste ieșiri. Știu că n-a fost voit, poate, a fost și conjunctura încât a trebuit să spună acele copilării false despre mine, dar important e că ne-am văzut, am dat mâna, am trecut peste, cel puțin eu am trecut și consider că, indiferent ce ne rezervă viitorul, trebuie să fim oameni mai presus de toate”, a dezvăluit Lucian Bute.

După lungi controverse, Doroftei s-a mutat cu familia în Canada.

„Mă mir că mă mai recunosc oamenii pe stradă aici, chiar dacă am lipsit 15 ani, site-urile de sport mai scriu despre mine, la sala unde lucrez şi-au adus şi ei aminte de mine. Când le-am spus cum mă cheamă a început să le tremure mâna, toţi voiau să facă poze cu mine.

S-au uitat şi ei pe facebook, au văzut acolo meciurile. Ăla cu Gatti a fost mai scurt, dar altele, cu Balbi, Spadafora, titluri olimpice, europene”, a povestit fostul campion mondial la digisport.