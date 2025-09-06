Social Legătura dintre obiceiurile de somn și exerciții fizice. Ce se întâmplă când te culci devreme







Cercetătorii au analizat obiceiurile de somn și exerciții fizice ale 19.963 de adulți care au acceptat să poarte dispozitive biomedicale la încheietura mâinii pentru a-și monitoriza activitatea. Datele au totalizat 5.995.080 de „nopți-persoană” și le-au permis să afle dacă obiceiul de a se culca devreme era corelat cu alte obiceiuri.

Cercetătorii au descoperit un lucru important: cu cât oamenii se culcau mai devreme, cu atât erau mai predispuși să practice activități fizice moderate până la intense în ziua următoare.

Adulții care se culcau de obicei la ora 21:00 practicau cu aproximativ 30 de minute mai multă activitate fizică în ziua următoare decât cei care se culcau la ora 1:00.

Cei care se culcau la ora 21:00 îi depășeau și pe adulții care se culcau de obicei la ora 23:00, având cu aproximativ 15 minute mai multă activitate fizică decât colegii lor mai nocturni. Acest lucru pare intuitiv, dar și surprinzător atunci când avem date concrete care să îl susțină.

Nu este probabil ca persoanele care stau treze până târziu să fie și extrem de reticente în a face exerciții fizice. În schimb, pare mai probabil ca, în societate, programul nostru să se preteze mai bine la exerciții fizice dacă ne culcăm mai devreme.

Exercițiile fizice sunt asociate cu aproape toate rezultatele pozitive pentru sănătate pe care le putem imagina, iar un studiu din 2017 sugerează că persoanele care practică un nivel ridicat de activitate fizică obțin beneficii pentru sănătate care se ridică la un „avantaj biologic de îmbătrânire de nouă ani”.

Campaniile de sănătate ar putea încuraja culcarea mai devreme pentru a promova în mod natural un stil de viață mai activ. O abordare holistică care recunoaște modul în care aceste două comportamente esențiale interacționează poate duce la rezultate mai bune pentru sănătatea individuală și a comunității.

Este o cercetare utilă, în special pentru liderii ocupați care încearcă să încadreze munca, familia, prietenii, fitnessul și somnul în programul lor, potrivit inc.com.