Fostul politician și revoluționar László Tőkés a reluat, sâmbătă, la Băile Tușnad, solicitările privind autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc și autonomia personală a comunității maghiare din Transilvania. Declarațiile au fost făcute la Universitatea de Vară „Tusványos”, pe aceeași scenă cu Viktor Orbán, înaintea discursului susținut de liderul Fidesz.

„Pe bună dreptate ne întrebăm de ce autodeterminarea internă a comunității noastre maghiare este considerată un subiect tabu în țara noastră”, a declarat László Tőkés.

Președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania a afirmat că organizația sa, împreună cu Consiliul Național Secuiesc, susține în continuare „autodeterminarea teritorială a Ținutului Secuiesc” și „autonomia pe criteriu personal a maghiarilor din Transilvania”.

Tőkés a cerut, de asemenea, recunoașterea oficială a unor regiuni istorice în cazul unei eventuale reorganizări administrativ-teritoriale a României.

„Susținem recunoașterea marilor regiuni Transilvania, Moldova și Țara Românească, precum și a regiunilor istorice Bucovina, Dobrogea, Oltenia, Ținutul Moților, Ținutul Secuiesc și Partium, mai ales în perspectiva viitoarei reorganizări administrative a României”, a spus Tőkés.

Tőkés a invocat și discuțiile despre o eventuală unire a României cu Republica Moldova, considerând că acestea ar trebui să readucă în atenție dezbaterea privind statutul comunității maghiare din Transilvania.

O parte importantă a discursului său a vizat evoluțiile demografice. Tőkés a susținut că imaginea Transilvaniei ca regiune multiculturală a devenit „un simplu eufemism”, la 106 ani de la Tratatul de la Trianon.

El a amintit plecarea aproape totală a sașilor și șvabilor, precum și dispariția unei mari părți a comunității evreiești, afirmând că și maghiarii se confruntă cu scăderea natalității, asimilarea și emigrarea.

„Acum este rândul nostru, iar pentru această situație suntem vinovați și noi, maghiarii de astăzi. Deficitul sporului natural, asimilarea artificială și emigrarea prezentată drept mobilitate ne răresc rândurile”, a declarat Tőkés.

Acesta a cerut un minut de reculegere pentru maghiarii plecați din România și pentru românii care au emigrat după căderea comunismului.

„Să păstrăm un moment de reculegere pentru membrii absenți ai comunității noastre naționale amenințate și pentru frații noștri români care suferă din cauza crizei demografice”, a spus pastorul Tőkés, solicitând guvernelor „responsabile sau iresponsabile” ale României să acorde mai multă atenție fenomenului.

La finalul intervenției, Tőkés l-a prezentat pe Viktor Orbán drept „prim-ministru”, formularea fiind întâmpinată cu aplauze. „Astăzi m-am convins că a pus stăpânire pe el calmul strategic”, a mai spus acesta despre liderul Fidesz.

Evenimentele au avut loc în cadrul celei de-a 35-a ediții a Universității de Vară și Taberei Studențești de la Băile Tușnad, desfășurată în perioada 21–26 iulie. Moderatorul evenimentului de sâmbătă a fost parlamentarul ungar Németh Zsolt.

Prezența lui Viktor Orbán are loc într-un context politic schimbat. El nu mai este premierul Ungariei, funcție ocupată din 9 mai 2026 de Péter Magyar, liderul partidului TISZA.

Péter Magyar nu a fost invitat la ediția din acest an și a criticat decizia organizatorilor, cerând o dezbatere publică la Băile Tușnad cu Orbán. „Nu fiți lași, invitați-l pe premierul Ungariei!”, a transmis Péter Magyar, provocându-l pe Viktor Orbán să accepte o confruntare publică la Tușnad.