Monden Larisa Iordache și Cristian Chiriță, părinți de fetiță. Tatăl, copleșit de emoții







Larisa Iordache și soțul său, Cristian Chiriță, au primit un cadou special înainte de Mărțișor: nașterea primului lor copil. Fosta gimnastă a adus pe lume o fetiță. Aceștia s-au căsătorit anul trecut, iar nașterea fetiței a avut loc astăzi, după ce Larisa a ajuns ieri la spital.

Larisa Iordache a născut o fetiță

După câteva ore de așteptare, îngrijorat pentru soția și fiica sa, Cristian Chiriță a primit vestea mult așteptată: a devenit tată. Soțul Larisei Iordache a apărut într-un video postat pe Instagram, filmat de o altă persoană prezentă, în care a mărturisit că era copleșit de emoții.

„Chiriță-Iordache Amira-Andreea / 28.02.2025. Sunt tătic de prințesă”, a fost mesajul scris de acesta.

Larisa Iordache, fosta gimnastă, a susținut, în luna septembrie a anului trecut, că ar vrea ca fiica ei să facă sport de mică.

„Am două nume, unul pentru fată și unul pentru băiat. Pentru fată Amira și pentru băiat Isac. Eu sunt pregătită. Mi se pare că sună foarte drăguț și regal și le-am întâlnit foarte rar. Ne dorim foarte tare ca și copilul nostru să crească sănătos, în armonie și cred că o să încerce absolut toate sporturile pentru că suntem în lumea sportului”, a declarat Larisa Iordache.

Fosta gimnastă a fost cumpătată

Înainte de naștere, Larisa Iordache a declarat că, împreună cu soțul ei, au făcut cumpărături pentru bebeluș, dar au evitat să cumpere totul din timp, pentru a nu se „entuziasma prea tare”. Totuși, ea a asigurat că vor fi pregătiți pentru marele moment, ceea ce se confirmă acum.

„Am început să cumpărăm câte ceva, însă le luăm ușor. Cu siguranță, când va veni momentul nașterii, vom fi la zi cu absolut tot. Am lăsat și acest lucru pe ultima sută de metri pentru a nu ne entuziasma prea tare, pentru a nu grăbi așteptarea. Nu sunt superstițioasă, dacă mi-a plăcut ceva, am cumpărat, iar dacă nu, am spus că este mai bine să aștept.

Așa ne-au sfătuit și cei dragi, să nu ne grăbim cu cumpăratul, pentru că s-ar putea să luăm mai mult decât este necesar. Cele mai mari emoții le am pentru momentul în care voi ajunge acasă și vom fi doar noi, familia – eu, soțul meu și copilul nostru. Sunt sigură că vom trăi emoții intense. Cred că atunci va începe responsabilitatea cea mare”, a susținut aceasta, la începutul acestei luni.