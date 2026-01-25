Lacul care sfidează anotimpurile și rămâne roz tot anul

Lacul Hillier este un lac sărat aflat în Middle Island, cea mai mare insulă din arhipelagul Recherche, în sudul Australiei. Privit din aer, apare ca o pată roz intensă, delimitată de o margine albicioasă de sare și de vegetația insulei, iar în imediata apropiere se vede albastrul oceanului.

Lacul se întinde de-a lungul marginii insulei și este separat de ocean printr-o fâșie îngustă de teren. Acesta are o lungime de aproximativ 600 de metri și o lățime în jur de 250 de metri, valori care îl plasează între lacurile de dimensiuni mici, dar cu un impact vizual disproporționat față de suprafață.

În jurul apei se află depuneri de sare și o zonă cu arbori specifici regiunii, iar forma lacului este descrisă ca fiind asemănătoare unei amprente.

Culoarea roz a Lacului Hillier este cauzată de salinitatea ridicată și de prezența algelor și microorganismelor adaptate la astfel de medii, care produc pigmenți carotenoizi. Printre acestea se află microalga Dunaliella salina, tolerantă la concentrații mari de sare, alături de bacterii halofile precum Salinibacter.

Studiile recente arată că nu este vorba despre un singur organism, ci despre o comunitate de microorganisme care, împreună cu nivelul de salinitate și expunerea la lumină, determină culoarea caracteristică a apei.

Lacul Hillier se diferențiază de multe alte lacuri roz prin faptul că nuanța apei a rămas, de regulă, aceeași, chiar și în condițiile variațiilor de ploi, evaporare și salinitate.

Anul trecut, mai multe surse au semnalat că intensitatea nuanței nu este garantată chiar în orice moment. Un articol publicat de National Geographic a notat că, după un episod de ploi foarte puternice, lacul a pierdut vizibil din culoarea roz, pe fondul scăderii salinității și al schimbării echilibrului biologic, ceea ce a permis altor organisme să domine temporar.

Separat, pagina oficială de promovare turistică a Australiei de Vest transmite că lacul nu mai este rozul intens cunoscut în trecut și subliniază că fenomenul este natural și poate varia.

Lacul Hillier este menționat pentru prima dată în relatările explorărilor europene din zonă. Australian Geographic consemnează că exploratorul Matthew Flinders a observat lacul în 1802 și l-a descris ca fiind „de culoarea trandafirului”, iar atenția a fost atrasă inclusiv de existența sării.

În arhive și materiale muzeale despre trecerea expediției pe la Middle Island se menționează interesul stârnit de culoarea apei și de resursa de sare, într-un context în care astfel de elemente erau necesare pentru navigație și aprovizionare.

În prezent, lacul se află într-o zonă protejată, în rezervația naturală din arhipelagul Recherche. Astfel, accesul este limitat, iar vizitarea este strict reglementată, pentru protejarea mediului.