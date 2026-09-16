La ce vârstă pleacă tinerii români de acasă. Diferența față de media europeană

Tinerii din România părăsesc locuința părinților, în medie, la 27,4 ani, potrivit datelor Eurostat prezentate marți. Vârsta este mai ridicată decât media Uniunii Europene, de 26,3 ani, iar statisticile arată diferențe importante între statele în care tinerii se mută foarte devreme și cele în care rămân în casa familiei după 30 de ani.

La nivelul Uniunii Europene, vârsta medie la care tinerii au plecat din locuința părinților a fost de 26,3 ani în 2025. Indicatorul a crescut ușor față de 2024, când media europeană era de 26,2 ani. Datele arată că, din 2002 până în prezent, vârsta medie s-a păstrat în jurul pragului de 26 de ani.

Diferențele dintre statele membre sunt însă considerabile. Croația a înregistrat cea mai mare vârstă medie din Uniunea Europeană, de 31,5 ani. Urmează Grecia și Slovacia, unde tinerii părăsesc casa părinților, în medie, la 30,9 ani.

În Spania și Italia, media este de 30,2 ani. La polul opus se află statele în care mutarea din locuința familiei are loc mult mai devreme.

Finlanda are cea mai redusă vârstă medie, de 21,4 ani, urmată de Danemarca, cu 21,8 ani. În Estonia și Lituania, tinerii pleacă din casa părinților, în medie, la 22,7 ani.

În România, vârsta medie este de 27,4 ani, cu 1,1 ani peste media înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

Valoarea este apropiată de cea din statele vecine.

În Bulgaria, tinerii părăsesc casa părinților în medie la 27,9 ani, iar în Ungaria la 27,3 ani.

România se află astfel peste media europeană, dar la distanță de statele în care plecarea din locuința familiei se produce după vârsta de 30 de ani.

Datele Eurostat includ și informații despre situația tinerilor pe piața muncii. În 2025, rata de ocupare în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani a fost de 65,5% la nivelul Uniunii Europene.

Eurostat arată că există, în general, o legătură între momentul plecării din casa părinților și nivelul de ocupare a tinerilor.

În statele în care aceștia se mută mai devreme, rata de ocupare este de regulă mai ridicată. În schimb, în Grecia, Croația, Spania și Italia, țări în care tinerii rămân mai mult timp în locuința părinților, rata de ocupare în rândul acestora s-a situat sub media Uniunii Europene.

În România, rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani este de 52%, sub media europeană de 65,5%.