La ce temperatură doarme Monica Bârlădeanu. Valeriu Gheorghiță, obligat să se supună

Monica Bârlădeanu nu este tocmai o femeie ușor de mulțumit, iar asta a aflat-o Valeriu Gheorghiță pe pielea lui. Nu de alta, dar conviețuirea l-a obligat să facă sacrificii.

Monica Bârlădeanu, doarme la răcoare

Actrița a explicat la un podcast faptul că atunci când este vorba despre somnul ei nu se dă înapoi de la nimic. Drept urmare temperatura din cameră trebuie să fie mică, și se doarme cel puțin 7 ore.

Monica Bîrlădeanu. Sursa foto Instagram

”Dorm aproximativ 7 ore. Dormeam la 17 și încurajez pe toată lumea să facă acest lucru”, a explicat aceasta. De când s-a căsătorit a mai mărit puțin temperatura, nu de alta, dar se pare că Valeriu Gheorghiță a avut nevoie de o ajutare.

Compromis pentru Valeriu

”Am ajuns la 19 grade că trebuie să fie un compromis acolo, când ai familie mai mare. Dar mi se pare că se odihnește corpul foarte bine. Nu dorm bine în căldură, mă trezesc umflată. Nu știu cine poate să facă acest lucru. Dacă citești o să vezi că dormitul la temperaturi mai joase conservă”, a mai spus artista.

Mama i-a fost mentor în ale frumuseții

Monica Bârlădeanu provine dintr-o familie modestă. Cu toate acestea a învățat să aibă grijă de ea chiar de la cea care i-a dat viață. Și chiar dacă doarme la temperaturi foarte scăzute, actrița spune că face și altfel de tratamente să o mențină tânără.

”Fac tratamente, evident, nu te oprești niciodată din a te îngriji. Mama a fost o femeie cochetă, chiar și cu resurse modeste. Și na, crescând cu o astfel de mamă evident că ai niște deprinderi de acasă. Doi, gândește-te că lucrez în cinema, apar în fața camerei, adică fața este un instrumente. Fața, vocea corpul”, a mai spus Monica. Valeriu Gheorghiță și Monica Bârlădeanu s-au căsătorit în 2024. Cei doi par să fie extrem de fericiți împreună dacă e să judecăm după postările actriței de pe rețelele de socializare.

